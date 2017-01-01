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Öğrenciler obeziteye dikkat çekmek amacıyla yürüdü



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup öğrenci, çağın en büyük hastalığı olarak kabul edilen obeziteye dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler Siverek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte obeziteye dikkat çekmek amacıyla 3 kilometre yürüyerek slogan attı.

Üçgen Parkta başlayan yürüyüş sırasında obeziteye dikkat çeken dövizler taşıyan Siverek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmetçik İlkokuluna kadar yürüdü. Öğrenci grubu geri dönerek yürüyüşünü Cumhuriyet Meydanında okunan basın açıklaması ile sonlandırdı.

Siverek Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Doktor Ahmet Yiğitbay tarafından okunan basın açıklamasında, fiziksel aktivitelerin sağlık açısından yararlarının giderek anlaşılmaya başladığına dikkat çekildi. Düzenli fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapan Yiğitbay, "Bu tür fiziksel aktiviteler sağlıklı kilonun sürdürülmesi, dayanıklılık, güç ve esnekliğin artmasındaki rolünün yanı sıra günümüz hastalıkları olarak kabul edilen kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığı bilinmektedir" dedi.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli diyetisyen Hamza Kurç yarım saat süren 3 kilometrelik yürüyüş sonunda 168 kalori harcandığını söyledi.

(CS-OE-Y)



27.04.2017 17:34:41 TSI

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