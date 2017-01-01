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BEÜ Ar-Ge proje pazarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Ar-Ge Proje Pazarına Türkiye'nin her yerinden 200'ün üzerinde proje başvurusu yapıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte birinci olan projeye 10 bin tl ödül verilecek.

8 Mayıs tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan FARABİ 4. AR-GE ve İnovasyon proje pazarına özet gönderme süresi tamamlandı. Yoğun ilginin olduğu proje pazarına gönderilen toplam 193 projeden 119'u etkinlik günü sunulmak üzere seçildi. Seçilen projelerden 26 tanesi ortaöğretim kategorisinde yer alan projeler olup, gençleri de bu etkinliğin bir parçası haline getirmek hedefleniyor. Proje Pazarında oldukça farklı ve yaratıcı projelerin yer aldığını belirten yetkililer bu yılki pazarda rekabetin de fazlaca hissedileceğini söyledi.

Bu yıl yapılan etkinlikte 30 farklı üniversite, 6 lise, 2 bilim merkezi ile 1 adet özel şirket poster sergileyecek. ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in misafir konuşmacı olarak katılacağı proje pazarının finalinde ise birinci olan projeye 10 bin TL, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, ortaöğretim kategorisinde ise birinciye bin, ikinciye 750 ve üçüncüye 500 TL ödül verilecek. Bunun yanı sıra Zonguldak Valiliği tarafından da bir projeye 5 bin TL değerinde özel ödül verilecek.

(SÖ-OA-Y)



27.04.2017 17:34:49 TSI

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