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Battalgazi Belediyesinden 23 Nisan etkinliği

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:27
Battalgazi Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
Battalgazi Belediyesinden 23 Nisan etkinliği

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi tarafından TBMM'nin 97. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Çocukların aileleri ile birlikte yoğun ilgi gösterdiği kutlama etkinliğinde, renkli görüntüler yaşandı.
Şemsiye Sokaktaki ay yıldızlı şemsiyelerin altında gerçekleştirilen kutlama etkinliğine, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Abdulvahap Şerefhanlı, Mustafa Sayın, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eyüp Uçan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ve sevinçle kutladıklarını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 yıl önce bugün Ankara'da açılması tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bugün milletimizin istiklal yönündeki kararlılığı ve İstikbali için paylaştığı gün olmuştur. Genç, yaşlı, kadın, erkek herkes omuz omuza vererek hürriyet ve bağımsızlığa kast eden düşmanlara karşı destansı bir mücadele vermiştir. Düşmanlara aman dilenmeden kıt imkanlarla şeref ve haysiyetini koruyan milletimiz, elde ettiği zaferle al bayrağımızı özgürce göklerde çekmeyi başarmıştır. Bizler de al bayrağı göklerde tutmayı başararak her zaman dalgalanması için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Temennimiz ve dileğimiz o dur ki; gelecekte bu çocuklarımız bizlerin yerlerini alacak, bu memleketi bizlerden çok daha güzel mertebeye, daha güzel bir seviyeye çıkaracaktır. Bize bu bayramı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından kutlamalara geçildi. Kutlama etkinliğinde ilk olarak Selçuk İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Çocukların halk oyunları gösterisi büyük beğeni toplarken halk oyunları gösterisinin ardından Battalgazi Anaokulu öğrencileri tarafından da bir gösteri yapıldı. Yapılan gösteriler kutlamalara katılanlar tarafından büyük alkış alırken, birçok aile gösterilerin yapıldığı o anı cep telefonu ile kayıt altına aldı.
(BT-OE-Y)

27.04.2017 17:35:48 TSI
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