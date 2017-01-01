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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Aba Güreşi Türkiye Şampiyonasına Darendeli güreşçiler damgasını vurdu

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:28
Aba Güreşi Türkiye Şampiyonasına Darendeli güreşçiler damgasını vurdu
Aba Güreşi Türkiye Şampiyonasına Darendeli güreşçiler damgasını vurdu

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Hatay'da yapılan Geleneksel Aba Güreşi Türkiye Şampiyonasına Darendeli güreşçilerin başarısı damga vurdu.
Şampiyonda 80 kilogramda Muhittin Karakaya 1'inci, 80 kilogramda Mustafa Mirza Karcı 3'üncü oldu. Güreş antrenörü Muhammet Mercimek konu ile ilgili yaptığı açıklamada gelecek yıllarda başarıların daha da artacağını söyledi. Mercimek, "Son olarak Hatay'da yapılan Aba Güreşleri Türkiye şampiyonasında başarılı sonuçlarla döndük. 6 güreşçi ile katıldık ve 2 güreşçimiz derece yaptı. Bu başarı bizleri gururlandırdı. İnşallah önümüzdeki yıllarda Ülkemizde Darendeli Güreşçiler konuşulacak. Biz bu konuda iddialı ve inatçıyız. Verdiğimiz emeğin karşılığını alacağız. Kapalı spor salonumuzda günlük antrenmanlarımız devam ediyor" dedi.
İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Mithat Böke ise yaptığı açıklamada "Bu başarılarımızın ülke sınırlarını aşacağı günler gelecek İnşallah. Olimpiyatlarda güreşen sporcularımız olacak. Biz yıllar önce bu sporun temellerini attık. İlçede güreşin ne kadar sevildiğini biliyoruz. Halkımızın ve idarecilerimizin desteği ile başarılarımız geliyor ve gelmeye de devam edecek. Maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser'e sporcularım ve antrenörüm adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MT-OE-Y)

27.04.2017 17:36:49 TSI
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