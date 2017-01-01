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Tatvan'da "Kadim Şehir Bitlis" konulu fotoğraf sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Kadim Şehir Bitlis" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş tarafından açılışı yapılan sergi 30 Nisan pazar gününe kadar açık kalacak. Bitlis'teki fotoğraf sanatçılarının il merkez ve ilçelerinde çekmiş oldukları bir birinden güzel ve başarılı onlarca fotoğrafın yer aldığı serginin açılış kurdelesini kesen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, serginin hayırlı olmasını diledi. Beraberindekilerle birlikte sergideki fotoğrafları inceleyen Kaymakam Özkan, fotoğrafların hikayelerini de fotoğraf sanatçılarından dinledi. Serginin Bitlis ve ilçelerinin tanıtımı açısında oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Özkan, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, fotoğraf sanatçılarına başarılarının devamını diledi.

Düzenlenen sergi açılışına Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, kurum amirleri ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

(HO-ŞAK-Y)



27.04.2017 17:37:55 TSI

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