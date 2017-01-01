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Çaturoğlu, EVEDER'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Erdemir Vakfı ve Erdemir Emekliler Derneğini (EVEDER) ziyaret etti.

Karadeniz Ereğli'nin Sivil Toplum Kuruluşlarından EVEDER'i ziyaret eden Milletvekili Faruk Çaturoğlu, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. EVEDER Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Şenay, yönetim kurulu üyeleri ve derneğin teknoloji grubundan da yetkili kişilerin bulunduğu ziyarette Başkan Şenay, 20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Pendik'te organize edilen 5. Uluslararası Çelik Endüstrisi ve Sektör İlişkileri Konferansına EVEDER'in de katıldığını belirtti. Şenay, yönetim kurulu üyeleri ve teknoloji grubu ile birlikte dernekten 13 kişinin Uluslararası Çelik Endüstrisi konferansında yer aldığını, 1 gün süren etkinliğin çok verimli geçtiğini ifade etti.

EVEDER'in çalışmalarını takip ettiğini dile getiren Çaturoğlu, Dernek Başkanı Bahattin Şenay, yönetim kurulu üyeleri ve teknoloji yetkilileriyle bir süre teknik ve gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Derneğin Başkanı Bahattin Şenay, Milletvekili Çaturoğlu'nun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(VK-OA-Y)



27.04.2017 17:41:58 TSI

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