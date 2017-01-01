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Gaziantep 2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Olağan Kurul Toplantısı

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:37
Gaziantep 2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Olağan Kurul Toplantısı
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep 2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Olağan Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Kurul toplantısında, İlin istihdam verileri, mesleki eğitim ve işsizlik sorununa çözüm arayışlarına ilişkin kurul üyelerinin görüş ve önerilerine yer verilip, gelecek istihdam kurulu toplantısı için çalışmalar yapıldı.
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, kurum, modern istihdam kurumu olma yolunda iş arayan ve işverenlere yönelik bir dizi tedbirleri almak, programlar, projeler ve teşviklerle istihdamı artırıcı ve işsizliği giderici önlemler alındı. İl genelinde iş gücü verilerinde öne çıkan en önemli sektörler Tekstil, Halı, Plastik, Gıda, İmalat, İnşaat, Ulaştırma ve Yiyecek olarak belirlendi. Bu sektörlerden kurumumuza 2017 Mart ayı sonu itibariyle işverenlerimizce toplam 14.100 açık iş talebi verilmiştir. Taleplerin istihdama dönüştürülmesine yönelik kurumumuz tarafından danışmanlık hizmetleri yapılmakta ve açık işlere uygun kişileri işe yerleştirmek için işverenlere yönlendirme yapmaktadır. İşe yönlendirme çalışmalarında önceki yıllara kıyasen yüzde 20 artışla 65 bin 859 kez iş arayanlar işe yönlendirilmiştir. Her 10 yönlendirmeden biri kalıcı istihdama dönüştürülmüştür. Aktif iş gücü programlarından Mesleki Eğitim Kursu, Toplum Yararına Programlar, Girişimcilik ve İşbaşı Eğitim Programlarında yılın ilk üç ayında bin 746 program gerçekleştirilmiş ve 9 bin 930 kişi eğitim almıştır. Bu programlardaki katılımcı artış oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında artış sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamındaki kurumumuz teşvik programları sayesinde istihdamda büyük artış sağlamıştır. Ayrıca işsizlik sigortası başvuru sayıları önceki yılın 2016 aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azalmıştır. İşçi-işveren ilişkilerinden kaynaklanan işçi şikayet başvuruları da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında azalma göstermiştir. Pasif iş gücündeki başvuru sayılarında görülen düşüş oranı ile çalışma ilişkilerindeki işçi-işveren şikayet konularındaki sayısal azalışlar, istihdam seferberliğinin İlimize sağladığı ekonomik katkının göstergesidir. Bu istihdam artışlarının yıl sonuna devam edeceği düşünülmektedir'' denildi.
(KU-OE-Y)

27.04.2017 17:45:32 TSI
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