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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Eğitimde kullanılacak 3D teknolojisi Şanlıurfa'da tanıtıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:39
Eğitimde kullanılacak 3D teknolojisi Şanlıurfa'da tanıtıldı
Eğitimde kullanılacak 3D teknolojisi Şanlıurfa'da tanıtıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da mesleki ve teknik okullarda okutulmakta olan modüllerin interaktif hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan 3 boyutlu modelleme projesi basına tanıtıldı.
Şanlıurfa Valiliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Milli Eğitim Bakanlığı Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdoğan ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan katıldı.
Mesleki ve teknik okullardaki eğitimde çığır açacak olan proje hakkında düzenlenen basın toplantısında bilgi veren Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, üç boyutlu modelleme ile öğrenmenin kolaylaşacağını, öğrencilerin derse ilgilerinin artacağını ve hızlı öğrenmenin sağlanacağını belirterek, şunları söyledi, "Üç boyutlu modelleme, bilgisayar ortamında bir nesnenin matematiksel olarak vektörel bir formatta oluşturulmasıdır. Ortaya çıkan ürün model alınan nesnenin geometrik bir temsilidir ve 3 boyutlu modeldir. 3D model olarak alınır. Ancak sadece model oluşturulması, amaç görselleştirme olduğu zaman yeterli olmaz. Modelin görselliği, model görselleştirme diye adlandırılan bir süreçten daha geçirilerek arttırılır veya model kullanılarak çeşitli animasyonlar oluşturulabilir. Mesleki ve Teknik eğitimde tablet bilgisayarlar aracılığıyla kullanılan öğrenim materyalleri modülleri, konuşan birer elektronik kitapçığa dönüştürülmesi ve görsel olarak mesleki eğitim verilebilmesi için bir çalışma başlatılmıştır."
Zor ve karmaşık konular daha kolay hale gelecek
Üç boyut teknolojisi ile öğrencilerde motivasyon sağlanacağını, derslere ilgilerinin artacağını, farklı bakış açıları kazanabileceklerini ifade eden Vali Tuna, "Bu sistemle zor ve karmaşık konuların daha kolay anlaşılır hale gelmesi, hızlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması soyut kavramların somutlaştırılmasına yardımcı olması, üç boyutlu düşünme becerisini geliştirmesi, derslerin günlük hayatla ilişkilendirilerek bilgilerin daha kolay kavranması gibi olumlu etkileri görülüyor. Öğrencilerimiz, geleceğin eğitim sistemi olarak öngörülen 3D içeriklerle, okuyarak dinleyerek, duyarak, görerek, eğlenerek ve her şeyden önemlisi hissederek öğrenecekler. Üç boyutlu eğitim dersleri ile öğrenciler dersi görsel açıdan farklı bir şekilde gördükleri ve aynı zamanda dinledikleri için öğrenmeleri o düzeyde yüksek olmaktadır. Dersin anlatımı sadece işitme organına değil aynı zamanda görme organına da hitap ettiğinden dersin öğrenci tarafından algılanması kolaylaşmaktadır"dedi.
Matamatik dersi 3D teknolojisi ile anlatılacak
Eğitimde 3D teknolojisi ile matematik öğrenmenin de kolay hale geleceğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Matematik, farkında olmadan bizim bile bilmediğimiz yeteneklerimizi ortaya çıkarır. Sayısal ve mantıksal bir derstir. Matematik öğrenirken sık sık pratik yapmak, dersleri görsel hafızamızda biriktirmek gerekir. Çünkü matematik görerek öğrenilen bir derstir. 3 boyutlu matematik dersi de bu öğrenme sorununu en aza indirmek için hazırlanacaktır. Matematik görsel hafıza ile daha kolay öğrenilen bir ders olduğu için 3 boyutlu matematik dersi matematik öğrenmeyi kolaylaştırmak için çok büyük bir yardımcı olacaktır. Şanlıurfa'da ortaokullarımızda 2017-2018 öğretim yılında pilot uygulamaya geçmeyi planlamaktayız. Örneğin bir ortaokulumuzda mevcut programın dışında matematiği sevdirmek ve matematik başarısının artırılması için okul bahçesinde ve koridorlarda matematik oyunlarına ve görsellerine yer verilecektir. Diğer bir okulumuzda fen bilgisini, bir diğer okulumuzda sosyal bilimler ve diğer bir okulda İngilizceyi ön plana çıkaracağız. Dört pilot okulumuzda uygulamanın başarısı ölçümlenecek ve başarı belgelendirilirse uygulama diğer okullarımızda yaygınlaştırılacaktır. Her bir pilot uygulama okulumuzda ayrıca birer adet üç boyutlu sanal laboratuvarlar oluşturulacak" dedi.
Açıklamanın ardından 3 boyutlu gözlükle izlenebilen ders videoları basın mensuplarına da izlettirildi.
(AK-OE-Y)

27.04.2017 17:48:12 TSI
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