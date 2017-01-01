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OMÜ kalite çıtasını yükseltme hedefinde

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:48
OMÜ kalite çıtasını yükseltme hedefinde
OMÜ kalite çıtasını yükseltme hedefinde

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) kalite iyileştirme süreçleri kapsamında Kalite Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Bu doğrultuda akreditasyon, kalite yönetimi, stratejik planlama, sürekli iyileştirme gibi kurumsal yetkinliğin arttırılmasına hizmet eden öge ve süreçler konusunda ön plana çıkan Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin konuğu oldu.
Toplantıya; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile Rektör Danışmanları; Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ve Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Genel Sekreter Vekili Yılmaz Taşova, Dekanlar, Daire Başkanları, Bölüm Başkanları, Fakülte ve MYO yöneticiler ile ilgili kişiler katıldı.
Kalite Komisyon Raporu hazırlama sürecinden geçen OMÜ, bu doğrultuda çok ciddi ve yoğun bir çalışma temposu içinde. OMÜ'yü belli ölçütlere göre değerlendirebilmek ve alınan kararlar ile yapılan uygulamaların revize edilerek hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili yapılan toplantıda, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas bu yöndeki düşünce ve tavsiyelerini paylaştı. Toplantıda OMÜ'nün kalite çıtasını daha da yükseltecek değerlendirmeler yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç "Benim için önemli bir gün; çünkü üniversitemizin içinde bulunduğu durumdan daha iyi noktaya taşınması adına gerekli adımları atabilmemiz için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreci geçmişinde yaşamış, deneyimlemiş ve Türkiye'de hakikaten katettikleri mesafe ile örnek hâle gelmiş bir üniversitemizin Sayın Rektörünün nezdinde tecrübe ve deneyimlerini paylaşması, bizim de bunu başarabileceğimize dair inanç, bu anı önemli kılmaktadır" dedi.

"Başarmaya mahkûmuz"
"Bizler bu anlamda üniversitemizi yaptıkları ve ürettikleri ile güvenilen, tercih edilen bir kurum hâline getirmek zorundayız" diyen Sait Bilgiç, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Kalite süreçlerini de şeklen yerine getiren bir üniversite olmanın ötesinde bütün bu süreci ancak sağlıklı bir şekilde götürmemiz koşuluyla tercih edilen ve güvenilir bir üniversite olacağımızın mümkün olacağı kanaatindeyiz. Bu bağlamda bütün akademik ve idari personelimizin de buna inanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz; zira başarmaya mahkûmuz. Sadece üst yönetimin bu iradeyi göstermesi yeterli olmayacaktır. Bu sürecin bütün üniversite sathına yayılabilmesi, sizlerin inancı ve katılımıyla mümkün olacağından bugünkü toplantının çok verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz. Biz bir takımız ve bu takım ruhunu harekete geçirmemiz lazım."

"Bu bir paylaşım toplantısı"
"Her üniversitenin ön plana çıktığı alanlar vardır. Bütün bu birikim ve tecrübenin aktarılması ve paylaşılması gerekiyor. Zaten bu toplantı da bir paylaşım toplantısı esasında" diyerek konuşmasına başlayan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise bir üniversiteyi yukarılara taşıyan kalite, akreditasyon, strateji ve benzeri süreçlerin merkezinde üniversitenin misyon, değer ve bunlara bağlı olarak mevcut kaynaklarının olduğunu vurguladı. Rektör Elmas akretidasyon sürecinin temel çıktısının da öğrenciler olduğuna işaret ederek "Eğitim- öğretimde, gelen öğrencilerin niteliğini dikkate almak zorundayız. Zira bütün her şey eğitim-öğretimin içinde yer alan program çıktıları, ders öğrenme çıktıları, aktif öğrenme etkinlikleri, ölçme ve değerlendirme, mezun anketleri vb. ögelerin üzerine bina ediliyor. Söz konusu kalite döngüsü bu saydığım eğitim-öğretim çıktıları ile tamamlanmış oluyor" dedi.

"Sade ve sonuç odaklı çalışmalarla bunu başardık"
Sunumunda kurumlardaki kalite yönetiminin sürdürülebilirliği konusuna da değinen Rektör Prof. Dr. Elmas şu bilgileri paylaştı: "Stratejik yönetim, eğitim-öğretim, misyon, değerler, kaynaklar, toplumsal hizmet, Ar-Ge (araştırma geliştirme), sürekli iyileştirme ve nihayetinde liderlik olgularının sürdürülebilirliği, kurumsal yeterlilik ve yetkinlik açısından çok çok önemli. Zaten YÖK'ün (Yükseköğretim Kurulu) de yapmış olduğu kurumsal değerlendirmenin mantalitesinde de bu mevzubahis olgular ön plana çıkıyor. Bu süreç aslında bir mantalite değişimine işaret ediyor. Ülke, belediye, şirket yönetimlerinde bu süreçler işliyor zaten. Yani hedeflerinizi belirleyecek, uygulayacak, gözden geçirecek ve gerekiyorsa revize edeceksiniz. Ayrıca bahsettiğimiz bu sistemin evrensel ölçütlere uygun olup olmadığını görme şansımız da var."
Değerlendirme ve sunumunu "Bu süreci akademisyenler için bürokratik bir yük haline getirmeden nasıl dönüştürebiliriz?" şeklinde sürdüren Sakarya Üniversitesi Rektörü Elmas kendi süreçlerini yönetirken mümkün olduğu kadar sade olmaya ve sonuç odaklı çalışmaya gayret ettiklerini belirtti. Teknolojideki gelişmeler ışığında Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi'ndeki modülleri görseller eşliğinde katılımcılarla paylaşan Rektör Elmas devamında şunları dile getirdi: "Bu yetkinliği ne kadar iyi ve sağlıklı ölçebiliyorsanız eğitimi nerede verdiğinizin bir önemi kalmıyor. Zira dünya da bu yetkinliği ölçüp sonuca odaklandı. OMÜ'de mazisi, birikimi ve kurumsallığıyla Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi arasına girebilir. Yeter ki yol haritasını basit, sade ve açık olarak netleştirebilsin."
Son olarak, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, adına düzenlenmiş fidan sertifikasını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten aldı.

"Elmas ve Aşçı adına fidan dikildi"
Toplantının ardından, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve yardımsever iş adamı Kaya Aşçı ve ailesi adına Rektörlük önünde oluşturulan alanda fidan dikimi yapıldı. Rektör Bilgiç daha sonra iş adamı Aşçı'ya fidan sertifikasını sundu.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'i rektörlük makamında da ziyaret eden Prof. Dr. Elmas'a Rektör Bilgiç öğrencilerin yaptığı tabloyu hediye etti.
(SAM-SLH-Y)

27.04.2017 17:56:40 TSI
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