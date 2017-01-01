27 NİSAN 2017
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Van İl Müdürü Gün, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeleri uyardı

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:48
Bilim Sanayi ve Teknoloji Van İl Müdürü Gün, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeleri uyardı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Van İl Müdürü Gün, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeleri uyardı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Van İl Müdürü Nevzat Gün, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin 'Yıllık İşletme Cetveli'nin 2 Mayıs Salı günü akşamına kadar verilmesi gerektiğini, aksi takdirde para cezası uygulanacağını söyledi.
Yazılı bir açıklama yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Van İl Müdürü Nevzat Gün, "Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin dikkatine. 'Yıllık İşletme Cetveli'nin https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden her yıl 30 Nisan'a kadar elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. 30 Nisan'ın bu yıl hafta sonuna denk gelmesi ve 1 Mayıs'ın tatil olması nedeniyle 2016 yılı 'Yıllık İşletme Cetvelleri'nin verilme süresi 2 Mayıs salı günü son gün olarak belirlenmiştir. Van ilinde halen bu işi son güne bırakan ve içlerinde hatırı sayılır büyük işletmelerinde olduğu görülmektedir. Düzenli olarak haber yaparak, sosyal medyadan paylaşarak, mail atarak, telefon ile arayıp hatırlatmaların yapılmasına rağmen bu gün itibariyle 70 firmamızın kaldığı halen vermediği görülüyor. Süresi içinde vermeyenlere sistem üzerinden otomatik olarak idari para cezası uygulanmaktadır" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

27.04.2017 17:57:14 TSI
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