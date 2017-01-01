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Sağlık turizmi için 35 kişilik İran heyeti Bursa'da

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:54
Sağlık turizmi için 35 kişilik İran heyeti Bursa'da
Sağlık turizmi için 35 kişilik İran heyeti Bursa'da

(Fotoğraflı)

Abdullah Çibir - Mesut Alan
BURSA (İHA) - Sağlık turizmi için İran'dan Bursa'ya gelen 35 kişilik heyet, VM Medical Park Bursa Hastanesinin konuğu oldu.
Sağlık Stratejileri ve Sosyal Politikalar Derneğinin (SASORMER) organize ettiği 'Sağlık Turizminde Farkını Göster Türkiye' projesinde yer alan VM Medical Park Hastanesi, 35 kişilik İran heyetini Bursa'da ağırladı. VM Medical Park Bursa Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay, konferans salonunda İranlılara hastane ve Bursa hakkında bilgi verdi. Kılıçturgay, "Türkiye'deki iyi noktaya ulaşmış olan sağlık alt yapısını mümkün olabildiğince ekonomik kaynak halinde de kullanmak gerekiyor. Başta sağlık otoritesi olmak üzere çok ciddi projeler yürütülmeye çalışılıyor. Dünyada da sağlık turizmi çok ciddi ekonomik gelir haline gelmiş vaziyette. Hem farklı gruptaki kişilere istediğiniz en üst düzey sağlık hizmetini vermek hem de ülkenin ekonomik girdi sağlamasını oluşturmak bu projenin en temel hedefidir. Bursa'da tek seçilmiş hastane VM Medical Park Bursa Hastanesi olarak böyle bir projenin içerisinde olmayı daha da önemsiyoruz" dedi.
Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın da, "Bir derneğin iki ülke halkını bir araya getirmesi çok güzel. Bursa'yı seçmeleri ayrıca gurur ve onur verici. Bursa'da sağlık turizmi açısından son zamanlarda atılım içerisindeyiz. Termal turizm ağırlıklı bir politika izliyoruz. Bu İranlı misafirlerimiz katlanarak Bursa'ya gelmeye devam ediyorlar" diye konuştu.
Amaçlarının sağlık turizminde Türkiye'yi diğer ülkelere tanıtmak olduğunu belirten SASORMER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güleç ise, "Gelen misafirlerimiz arasında İran bakan yardımcısı, İran sağlık kurum başkanları ve turizm acenteleri başkanları bulunmaktadır. Bunlara Türkiye'de nelerden istifade edeceklerini gösterip, inşallah ülkemize kazandırmak istiyoruz. İran'dan sonra İspanya'dan bir grubu da misafir etmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde sağlık turizmini genişletmek istiyoruz. Bursa'dan sonra İstanbul'da da ziyaretlerimiz olacak. Bursa, şuanda sağlık turizminde Türkiye'de 5'inci sırada yer almaktadır. Biz bunu ilk sıralara taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.
(AÇ-MA-CC-Y)

27.04.2017 18:02:21 TSI
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