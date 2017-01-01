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AKUT'un "kentsel arama ve kurtarma" eğitimleri Afyonkarahisar'da yapılacak



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Arama Kurtarma Derneği (AKUT) 2017 yılı eğitim programları kapsamında 5 ilin katılımı ile gerçekleştirilecek "kentsel arama ve kurtarma" eğitimleri 28-29-30 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

AKUT Afyon Ekibi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek eğitimlere Ankara, Denizli, Bursa, Bozüyük, ve Eskişehir AKUT ekipleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afyonkarahisar ekibinin katılacağı kaydedildi. Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan AKUT Afyon Ekibi Kurumsal İletişim Birimi Sorumlusu Hatice Gök şunları söyledi:

"Yaklaşık 60 AKUT gönüllüsü ve AFAD mensubunun katılacağı etkinliğin teorik kısmını 28 Nisanda saat 09.30 da Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştireceğiz. Bu eğitim kapsamında farkındalık eğitimi, kişisel koruyucu malzemeler ve standartları, kentsel arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan malzeme bilgisi, enkaza yaklaşma, arama ve kurtarmanın genel kavramlarını kapsamaktadır. Performans testi, 10 kilogram yük ile 5 kilometre yolu, 45 dakikada yürüyüş şeklinde gerçekleştireceğiz.

Kentsel arama ve kurtarma uygulamalı eğitimlerimizi, 29-30 Nisan 2017 tarihinde saat 09.30 dan itibaren Ordu Bulvarında gerçekleştireceğiz."

(GC-



27.04.2017 18:05:17 TSI

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