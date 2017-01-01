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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da 'Dünya Aşı Haftası' nedeniyle stant kuruldu

27 Nisan 2017 Perşembe, 18:05
Ağrı'da 'Dünya Aşı Haftası' nedeniyle stant kuruldu
Ağrı'da 'Dünya Aşı Haftası' nedeniyle stant kuruldu

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 'Dünya Aşı haftası' bilgilendirme programı kapsamında stant kuruldu.
İlçe merkezinde Ağrı Halk sağlığı Müdürlüğüne bağlı Taşlıçay Toplum Sağlık Merkezin Ekipleri tarafından kurulan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların bilgilendirildiği stantta çocuklara şapka dağıtıldı. Programda vatandaşları bilgilendiren Taşlıçay Toplum Sağlık Merkezinden Dr. Fatih Işık, İlçe halkını bilinçlendirme amaçlı 'Dünya Aşı Haftası' dolayısıyla stant kurduklarını söyledi. Işık, "Kurmuş olduğumuz bu standı ilçe halkını bilgilendirme amaçlı olarak çocukların eksik aşılarının yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda geri dönüşümün yüksek olmasını bekliyoruz, herkesi eksik aşılarını yapmaya davet ediyoruz" dedi.
(AG-AT-Y)

27.04.2017 18:14:04 TSI
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