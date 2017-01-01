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Öğrencilerden 'Trafikte Gençlik Hareketi' projesi



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okuyan bir grup öğrenci, trafikte sorumluluk hareketi kapsamında "Trafikte Gençlik Hareketi" projesi başlattı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları işbirliğinde 2012'de başlatılan trafikte sorumluluk hareketi çalışmalarına "Trafikte Gençlik Hareketi" projesi ile destek veren öğrenciler kentte bulunan duraklarda ve işlek noktalarda, sürücülere ve yayalara broşür dağıtarak farkındalık oluşturuyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan okul öğretmenlerinden İran Abi, bu proje ile 'Genç Fikirler Yarışıyor' adlı yarışmaya da katılacaklarını belirterek, "Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerimiz bir araya geldiler. Burada çıkan fikirler doğrultusunda bende öğrencilerime yardımcı olmak amacıyla bu çalışmayı koordine ettim. Yaklaşık iki aydır çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda ilimizde bulunan otobüs ve minibüs durakları ile kentin işlek noktalarında hem sürücülerimize hem de yayalarımıza trafikte bilinen kuralları tekrar hatırlatarak bir farkındalık oluşturduk. Buradaki asıl amacımız trafikte hem yaya hem de sürücülerimizin bilinçlenmesini sağlamaktır. Ayrıca bizler bu çalışmamızla 'Genç Fikirler Yarışıyor' adlı yarışmaya da katılmayı planlıyoruz" dedi.

Proje kapsamında broşür dağıtan öğrenciler de ülkemizin en büyük problemlerinden biri olan trafik güvenliği konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdiler.

(MD-ŞAK-Y)



27.04.2017 18:15:50 TSI

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