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Başkan Sabırlı'dan teşekkür ziyaretleri



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VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde referandumda yüzde 68 evet çıkmasıyla AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ekibiyle birlikte teşekkür ziyaretlerine çıktı.

Referandum seçimlerinde Bahçesaray'da yüzde 68'lik evet çıkması, partililerin yanı sıra vatandaşlarda da büyük sevinçle karşılanmıştı. Bundan dolayı AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, çalışma arkadaşları ile birlikte, tek tek kırsal mahallelere giderek teşekkür ziyaretine başladı. İlk ziyaretlerini Kartal Mahallesi (Feqiye Teyran) sakinlerini ziyaret ederek başladı. Burada yüzde 90 'evet' aldıklarını ifade eden Başkan Sabırlı, "Bizde bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür etmek için geldik. Vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Birde hakkın rahmetine kavuşan değerli mahalle sakinimizin taziyesine de katılarak baş sağlığı dileklerinde bulunduk. Rabbim kendilerinden razı olsun" dedi.

Gittikleri mahallelerde çocukları da unutmadıklarını ifade eden Sabırlı, "Gittiğimiz her mahallede bugünün küçükleri yarının büyüklerini de unutmadık, unutmayacağız. Onlara ilçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Serhat Karabektaş'ın hediye olarak kurduğu yeni çocuk parkında bir araya gelerek oyun oynayıp sohbet ettik. Çocukların eğlenmesine ve parkı yaparak emeği geçenlerden Rabbim razı olsun inşallah" şeklinde konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)



27.04.2017 18:46:21 TSI

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