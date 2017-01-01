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Düzce Üniversitesi'nde "Bosna Hersek'te Ormancılık" konulu konferans



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin düzenlediği Konferanslar Serisi kapsamında "Bosna Hersek'te Ormancılık" konulu bir program gerçekleştirildi.

Mevlana Öğrenci Değişim Programı ile Bosna Hersek'ten gelerek Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Emina Sahbazovic'in verdiği konferans, Fakülte Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Emina Sahbazovic sunumunda, Bosna Hersek'teki ormanlar ve ormancılık faaliyetlerini anlattı. Ülkedeki ormanların toplam alanı, yayılışı, yapılan ormancılık faaliyetleri ve ülke ekonomisine katkıları konularında bilgiler paylaştı.

Hem odun hem de odun dışı orman ürünleri ile ülke ekonomisine sağlanan girdiler hakkında değerlendirmelerde bulunan davetli konuşmacı, ülkedeki ormanlarda genellikle kayın, göknar, meşe, kestane türlerinin ağırlıklı olduğunu belirterek yapılan faaliyetlerin bu türler üzerine yoğunlaştırıldığını ifade etti. Ayrıca bölgedeki önemli ağaç türleri ile ilgili bilgiler de veren Emina Sahbazovic, ülkeye ait bazı endemik bitki türlerinden söz ederek sunumunu sonlandırdı.

Program, davetli konuşmacıya teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

(TT-OA-Y)



27.04.2017 20:08:39 TSI

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