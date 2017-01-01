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İş dünyası sektörel sorunları SATSO'da konuştu

27 Nisan 2017 Perşembe, 20:02
İş dünyası sektörel sorunları SATSO'da konuştu
İş dünyası sektörel sorunları SATSO'da konuştu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - SATSO'da 2017 yılının ilk müşterek meslek komiteleri toplantısı gerçekleştirildi.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyet gösteren meslek komitelerinin, sorun ve önerilerini dile getirdikleri "Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı", SATSO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci başkanlığında gerçekleştirildi.
Meslek Komitesi ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda sektörel sorunlar gündeme getirilirken, komitelerin yaptıkları çalışmalar da değerlendirildi. 21. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Levent Bayraktar otomotiv sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "21. Meslek Komitesi olarak sektördeki sıkıntıları, yeni uygulamaları yakından takip ediyoruz ve çözümleri için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu konuda yaptığımız bazı faaliyetler; atık lastiklerin depolanması ile ilgili bir sorun var şehrimizde. Bununla ilgili 21. Meslek Komitesi olarak geçici bir süreliğine depolanması için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedik. Bu noktada da desteğiyle atık lastiklerin depolanması konusunda bize yardımcı oldular. Atık lastiklerle alakalı bir depolama merkezi yapılmasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı" dedi
Galericiler Sitesinin belli bir aşamaya geldiğini ifade eden Bayraktar, "30 bin 400 metrekare alana yapılacak olan Galericiler Sitesi'nin şuanda 114 üyesi mevcut. Proje çalışmaları devam ediyor. Ekim ayı sonunda üç farklı projeyi üyelerimize sunduk ve bir proje kabul gördü. 1.OSB'nin altyapı çalışmaları tamamlandığında inşaat çalışmaları da başlayacak. En güzel şekilde şehrimize Galericiler Sitesi'ni kazandırmanın gururunu yaşayacağız. Galericiler Sitesi ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi yaklaşık 160 bin metrekarelik bir alana yapılacak olan ve 378 işyerini kapsayan bir projemiz var. Bu projeden de 218 üyemiz faydalanacak. Bakanlıkta kredilendirme ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bakanlık onayından sonra 2017 yılında projenin işyerinin inşaatına başlanıp bitirilecek. İlimizde hızlı araç kullanan sürücülerin en azından içindeki enerjiyi atabilmeleri açısından yarış pisti ve çok amaçlı kullanılan Off-Road pisti benzeri bir yerin yapılması faydalı olacaktır. Bunun dışında sanayi içinde terk edilmiş hurda araçların toplanması daha güzel bir görünüm elde edilmesi planlanmaktadır. Kavşakların düzenlenmesi, modern sanayide yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yollar bozulmuş durumda biran önce bu yoların yenilenmesi için hem Yönetim Kurulumuzun desteğini hem Büyükşehir Belediyemizin desteğini rica ediyoruz" diye konuştu.

"Medikal firmaları ruhsatlarını aldı"
15. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Başkanı Ercan Başnuh, medikal sektörünün sorunları ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Birtakım eğitimler alarak ilgili yasanın öngörmüş olduğu fiziki şartları oluşturarak bir eğitim süreci geçirdik. Bu eğitim süreci sonunda meslek sertifikalarımız oluştu ve biz bu çalışmaları Sakarya'da 50 medikal firma ile birlikte yaptık. Memnuniyetle söyleyebilirim ki SATSO'nun ve meslek komitemizin yönlendirmesiyle yaptık. Sonuç itibariyle Sakarya'da bütün firmalar medikal ruhsat almış ve bu anlamda yasanın tarif etmiş olduğu 'tıbbi cihaz satış noktası'nı oluşturmuştur. Bu yönetmelik yasal bir noktadan, başka bir yasal noktaya çekmekle beraber aynı zamanda medikal ürünlerin hastalar tarafından temin edilmesinde aynı eczane mantığında olduğu gibi SGK ile medikal firmalarımız arasında bir sözleşme yapılarak belirli bir kurumdan alınmak üzere reçetelerin kabul edilmesi noktasına getirmiştir bizi. Her defasında kaygılarımızı paylaştık yasal düzenlemelerde bu kaygılarımız giderecek bir aşamayı yasal manada göremedik. Yasa sadece bizi yani medikal firmalar üzerinde bir çalışma yaptı. Bu haksız bir rekabettir. Sektörü sıkıntıya sokan bir yönetmelik var" ifadelerini kullandı.
(RŞ-İÇ)

27.04.2017 20:10:17 TSI
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