27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balıkçı barınağına hayırsever desteği

27 Nisan 2017 Perşembe, 20:02
Balıkçı barınağına hayırsever desteği
Balıkçı barınağına hayırsever desteği

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Balıkçı Barınağı'nın bozuk zemini, hayırsever bir işadamının yardımlarıyla beton dökülerek düzeltildi.
Uzun zamandır bozuk olduğu dile getirilen, zaman zaman belediye yetkililerine söylenmesine rağmen bir türlü düzeltilmeyen limanın bozuk zemini, Özensel İnşaat firmasının sahibi Mustafa Özensel'in destekleriyle beton döktürülerek düzeltildi. Akçakocalıların ve özellikle ilçeye dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilk uğrak yerlerinden olan balıkçı barınağı, yürüme yolunun bozuk olması nedeniyle çok defa şikayete konu olmuştu. Uzun zamandır düzeltilmeyi bekleyen bozuk liman zemini, yerel medya mensuplarının ricasını kırmayan İşadamı Mustafa Özensel ve Liman Başkanı Mustafa Karakaş'ın işbirliğiyle düzeltildi.
Özensel inşaat firmasının 8 çalışanıyla birlikte 2 mikser beton döktürerek düzelttiği yürüme yolu için, gezintiye çıkan ve beton çalışmasını gören bazı ziyaretçiler de teşekkürlerini ilettiler. Toplamda 10 m beton dökülerek düzeltilen ve yeni görünümüyle herkesin beğenisini kazanan yürüme yolu için Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Mustafa Karakaş, '' Turizm sezonunda yürüme yolunun bozuk olduğu, bize söylendi. Yayaların yürümekte zorlandığı, bebek arabalarının yürüyemediği bir alanda biz de ricaları düşünmeden kabul ettik. Bugün de kendi işçilerimiz ve kendi imkânlarımızla yaptırıyoruz'' dedi.
Karakaş, ''Daha önce yerel yöneticilere söyledik ama başarılı olamadık. Kooperatif olarak kendi bütçemizle her işe yetemiyoruz. Mustafa Başkan sağolsun ricamızı kırmadı, destek verdi. Liman içinde başka noktalarda da benzer desteklere ihtiyaç var. Yapan hayırseverler bizim için değil, Akçakoca için yapmış olacaklar. Bizim kapımız sonuna kadar her türlü desteğe açık'' dedi.
(TT-OA-Y)

27.04.2017 20:10:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
3. Uluslararası Ticaret Ulusal Konseyi çalıştayı
YEREL

3. ULUSLARARASI TİCARET ULUSAL KONSEYİ ÇALIŞTAYI
Düzce Üniversitesi'nde &quot;Bithynia Bölgesi&quot; anlatıldı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE "BİTHYNİA BÖLGESİ" ANLATILDI
Düzce Üniversitesi'nde &quot;Bosna Hersek'te Ormancılık&quot; konulu konferans
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE "BOSNA HERSEK'TE ORMANCILIK" KONULU KONFERANS
Düzce Üniversitesi'nden &quot;Kare Kare Düzce'de Bahar&quot; fotoğraf sergisi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN "KARE KARE DÜZCE'DE BAHAR" FOTOĞRAF SERGİSİ
Engelliler bir günlüğüne üniversiteli oldu
YEREL

ENGELLİLER BİR GÜNLÜĞÜNE ÜNİVERSİTELİ OLDU
Düzce'deki zehirlenme iddiası
YEREL

DÜZCE'DEKİ ZEHİRLENME İDDİASI
Düzce'de engellilerin sorunları konuşuldu
YEREL

DÜZCE'DE ENGELLİLERİN SORUNLARI KONUŞULDU
Kalıcı konutlardaki oyun parkları yenileniyor
YEREL

KALICI KONUTLARDAKİ OYUN PARKLARI YENİLENİYOR
Düzce'de ölü yunusların karaya vurması
YEREL

DÜZCE'DE ÖLÜ YUNUSLARIN KARAYA VURMASI
Düzce'de yan yol giderlerinde temizlik yapıldı
YEREL

DÜZCE'DE YAN YOL GİDERLERİNDE TEMİZLİK YAPILDI
Düzce Üniversitesi Rektörü ögrenci temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ÖGRENCİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Tenis il birinciliği ödülleri verildi
YEREL

TENİS İL BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler başlıklı panel düzenlendi
YEREL

ŞEHİR-İNSAN MEDENİYET KÖPRÜSÜ ÖRNEK KİŞİLİKLER BAŞLIKLI PANEL DÜZENLENDİ
Akçakoca'da çevre düzenleme çalışmaları başladı
YEREL

AKÇAKOCA'DA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Düzce Üniversitesi'nde engelsiz yaşam festivali düzenlendi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE ENGELSİZ YAŞAM FESTİVALİ DÜZENLENDİ
Turizm sempozyumu Ankara'da gerçekleştirildi
YEREL

TURİZM SEMPOZYUMU ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ekstil fabrikasında yangın tatbikatı
YEREL

EKSTİL FABRİKASINDA YANGIN TATBİKATI
Akçakoca'da sokaklar yenileniyor
YEREL

AKÇAKOCA'DA SOKAKLAR YENİLENİYOR
Sokak hayvanları aşılandı
YEREL

SOKAK HAYVANLARI AŞILANDI
Standard Profil Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
YEREL

STANDARD PROFİL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Düzce'de 10 yunus ölüsü karaya vurdu
YEREL

DÜZCE'DE 10 YUNUS ÖLÜSÜ KARAYA VURDU

Seferberlik sonrası 4 bin 500 kişiye istihdam sağlandı
YEREL

SEFERBERLİK SONRASI 4 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI
Bisiklet yollarına detaylı inceleme
YEREL

BİSİKLET YOLLARINA DETAYLI İNCELEME
Güreş salonu için geri sayım başladı
YEREL

GÜREŞ SALONU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası