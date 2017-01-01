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Balıkçı barınağına hayırsever desteği



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Balıkçı Barınağı'nın bozuk zemini, hayırsever bir işadamının yardımlarıyla beton dökülerek düzeltildi.

Uzun zamandır bozuk olduğu dile getirilen, zaman zaman belediye yetkililerine söylenmesine rağmen bir türlü düzeltilmeyen limanın bozuk zemini, Özensel İnşaat firmasının sahibi Mustafa Özensel'in destekleriyle beton döktürülerek düzeltildi. Akçakocalıların ve özellikle ilçeye dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilk uğrak yerlerinden olan balıkçı barınağı, yürüme yolunun bozuk olması nedeniyle çok defa şikayete konu olmuştu. Uzun zamandır düzeltilmeyi bekleyen bozuk liman zemini, yerel medya mensuplarının ricasını kırmayan İşadamı Mustafa Özensel ve Liman Başkanı Mustafa Karakaş'ın işbirliğiyle düzeltildi.

Özensel inşaat firmasının 8 çalışanıyla birlikte 2 mikser beton döktürerek düzelttiği yürüme yolu için, gezintiye çıkan ve beton çalışmasını gören bazı ziyaretçiler de teşekkürlerini ilettiler. Toplamda 10 m beton dökülerek düzeltilen ve yeni görünümüyle herkesin beğenisini kazanan yürüme yolu için Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Mustafa Karakaş, '' Turizm sezonunda yürüme yolunun bozuk olduğu, bize söylendi. Yayaların yürümekte zorlandığı, bebek arabalarının yürüyemediği bir alanda biz de ricaları düşünmeden kabul ettik. Bugün de kendi işçilerimiz ve kendi imkânlarımızla yaptırıyoruz'' dedi.

Karakaş, ''Daha önce yerel yöneticilere söyledik ama başarılı olamadık. Kooperatif olarak kendi bütçemizle her işe yetemiyoruz. Mustafa Başkan sağolsun ricamızı kırmadı, destek verdi. Liman içinde başka noktalarda da benzer desteklere ihtiyaç var. Yapan hayırseverler bizim için değil, Akçakoca için yapmış olacaklar. Bizim kapımız sonuna kadar her türlü desteğe açık'' dedi.

(TT-OA-Y)



27.04.2017 20:10:50 TSI

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