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Azerbaycan'da 7. Uluslararası Türk etkinlikleri yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Azerbaycan'da VII. Uluslararası Türk Sanatı Tarihi ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri Sempozyumu gerçekleşti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Milli İlimler Akademisi Milli Azerbaycan Tarih Müzesi ve Almanya Türklerin Dünyası Enstitüsü ortaklığıyla Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de VII. Uluslararası Türk Sanatı Tarihi ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri Sempozyumu yapıldı. Sempozyumda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden 20 akademisyen 27 bildiri sundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulu'u ziyaret eden 7. Uluslararası Türk Sanatı Tarihi ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Edi ve katılımcı akademisyenler, Sempozyuma verdikleri desteklerden ötürü Rektör Karabulut'a teşekkür ederken, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in Sempozyum anısına hediyelerini ve Milli İlimler Akademisi Milli Azerbaycan Tarih Müzesi tarafından hazırlanan teşekkür plaketini Karabulut!a verdiler.

Sempozyumun açılış konserini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğr. Gör. Mehriban Ağayeva ve Öğr. Gör. Memedali Mehmedaliyev ile müzik öğretmenliği bölümü öğrencileri verdi. Sempozyumda 15 farklı ülkeden 130 akademisyen 200'ün üzerinde bildiri sundu.

(AG



27.04.2017 20:14:20 TSI

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