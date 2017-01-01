27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da TEOG öğrencileri ödüllendirildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 20:06
Ağrı'da TEOG öğrencileri ödüllendirildi
Ağrı'da TEOG öğrencileri ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Hamur ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)sınavında İl geneli okullar arasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Kılıç Köyü Ortaokulu öğrencileri, okul yönetimi bireysel başarı sıralamasında İl 3. Olan Sait Rezan Bayram'a ve ilçede dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdi. Köyde Okul Müdürü Tahir Bayram'a başarı belgesi veren Karakoç, "İldeki 220 ortaokul arasında TEOG'da toplu başarı sıralamasında da 3. olarak bize bu gururu yaşattığınız için sizi tebrik ediyorum. İnşallah bu hafta yapılacak olan 2. TEOG'da da öğrencilerimizin derece yapmasını bekliyoruz" dedi.
Karakoç, Toplu başarı sıralamasında ilçede 2. olan Ekincik ve 3. olan Adımova Ortaokulunu da tebrik edip başarı belgesi verdi. İlçede İlk 10'a giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.
(AG

27.04.2017 20:14:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan'da 7. Uluslararası Türk etkinlikleri yapıldı
YEREL

AZERBAYCAN'DA 7. ULUSLARARASI TÜRK ETKİNLİKLERİ YAPILDI
Ağrı'da Rektör yardımcılığına yeni atama
YEREL

AĞRI'DA REKTÖR YARDIMCILIĞINA YENİ ATAMA
Ağrı Kardelen Anaokulu Öğrencilerinden AİÇÜ'ye ziyaret
YEREL

AĞRI KARDELEN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN AİÇÜ'YE ZİYARET
Ağrı'da 'Dünya Aşı Haftası' nedeniyle stant kuruldu
YEREL

AĞRI'DA 'DÜNYA AŞI HAFTASI' NEDENİYLE STANT KURULDU
Cezaevinden firar eden uyuşturucu hükümlüleri yakalandı
YEREL

CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜLERİ YAKALANDI
Ağrı'da Işkın fiyatları cep yakıyor
YEREL

AĞRI'DA IŞKIN FİYATLARI CEP YAKIYOR
Afrikalı Öğrencilerden AİÇÜ Rektörü Karabulut'a anlamlı ziyaret
YEREL

AFRİKALI ÖĞRENCİLERDEN AİÇÜ REKTÖRÜ KARABULUT'A ANLAMLI ZİYARET
Ak Parti Erzurum İl Başkanı Öz, AİÇÜ Rektör'ü Karabulut'u Ziyaret Etti
YEREL

AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI ÖZ, AİÇÜ REKTÖR'Ü KARABULUT'U ZİYARET ETTİ
Ağrı'da 32 yıldır evde hapis hayatı yaşıyor
YEREL

AĞRI'DA 32 YILDIR EVDE HAPİS HAYATI YAŞIYOR
Ağrı Milli Eğitimden Afrika ve Suriye'ye yardım projesi
YEREL

AĞRI MİLLİ EĞİTİMDEN AFRİKA VE SURİYE'YE YARDIM PROJESİ
Şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL

ŞEHİTLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası