YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane'de Sultan II.Abdulhamit anlatıldı

Gümüşhane'de Sultan II.Abdulhamit anlatıldı



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Osmanlı İmparatorluğu'nun 34.padişahı Sultan II.Abdulhamit Han, tahttan indirilişinin yıldönümünde Gümüşhane'de 'Türk Siyasal Hayatında II. Abdülhamit Han' konulu konferans ile anıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Genç Atılım Kulübü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan katıldı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonda düzenlenen konferansta konuşan Prof.Dr. Alkan Sultan II. Abdülhamit'in 27 Nisan tarihinde tahtan indirildiğini hatırlatarak, 27 Nisan tarihimin çok önemli bir tarih olduğu belirterek, "Biz 102 yıl sonra 27 Nisan'da Sultan Abdülhamit hakkında konuşma yapıyoruz. Sultan Abdülhamit'in konuşması biz tarihçileri mutlu ediyor. Sultan Abdülhamit artık Türkiye'nin gündeminde. Sultan Abdülhamit'in siyaseti, düşünceleri, icraatları, model oldu. Yani şuanda 2017 Türkiye'sinde mevcut siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanının siyaseti bağlamında benzerlikler veya ayrılıklar noktasında ortak noktalar konusunda bir takım tespitler yapılıyor. Sağlıklımı sağlıksız mı o ayrı bir şey. Şuan ki mevcut durumun resmini çekmek çalışıyorum. Ne kadar bezerler yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sultan II. Abdülhamit siyasetlerini dönemini mukayese etmek siyaset bilim açısından ne kadar doğrudur, tutarlıdır, o ayrı bir tartışma konusu. Ama şuanda Türkiye gündeminde çok ciddi anlamda akademik camiada, siyaset bilimlerinde bir paralellik arz ediyor" dedi.

Türk demokrasi tarihinin 1876'da başlatılabileceğini ifade eden Alkan, "Türk Siyasi tarihinde II. Abdülhamit'in yeri nedir dediğinizde direk anayasa ve meşruiyet yönetim tarzları noktasında Sultan Abdülhamit'in ciddi anlamda rolü ve yeri var. Bu yönetim tarzının pratiğe aktarılmasında altında mührü bulunan kişi Abdülhamit'tir. Sultan Abdülhamit buna evet demeseydi meşruti yönetime geçmeyecektir. Bu anlamda Sultan Abdülhamit'in Türk Siyasi tarihindeki yeri son derece önemli. Kurumsal kimlik anlamında, meşrutiyete geçme noktasında, anayasal bir yönetime ve anayasaya sahip olma anlamında il gideceğimiz durak 1876-1877 ve Sultan II. Abdülhamit'tir" diye konuştu.

Konferansta Genç Atılım Kulübü Başkanı Oğuzhan Budak ise Türk gençleri olarak, ülkenin üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını belirterek, "Yüzyıllardır bu milletin üzerinde aynı oyunların oynandığını biliyoruz. Bu oyunları bizler bozacağız. Türk gençliğine büyük sorumluluk düştüğünün farkındayız. Gençler olarak asıl gayemiz alanımız ne olursa olsun kendimizi yüksek tarih şuuru ile yetiştirip, bu kıran kırana mücadeleye kendimizi hazırlamaktır" ifadelerini kullandı.

(RE-ÖS-Y)



27.04.2017 22:05:05 TSI

NNNN

