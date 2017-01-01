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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Ereğli KOM'dan torbacılara operasyon

27 Nisan 2017 Perşembe, 23:40
Ereğli KOM'dan torbacılara operasyon
Ereğli KOM'dan torbacılara operasyon

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu adreslerini tespit ettiği uyuşturucu satıcılarının evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.Ç. (47) isimli bayan ile D.Ç. (52) ve H.D. (31) gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda küçük poşetler içinde satışa hazır 55 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(VK-CC-Y)

27.04.2017 23:48:43 TSI
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