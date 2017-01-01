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Alıcık'a teşekkür belgesi verdiler



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, "Bir Fidan Bin Gelecek Okul Ağaçlandırma Projesine" verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür belgesi takdim etti.



Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit eşliğinde Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Eyyüp Kurt, Müdür Yardımcısı Abdullah Kaya Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.



Projeye verdiği desteklerinden dolayı Haluk Alıcık'a bizzat teşekkürlerini sunan okul Müdürü Eyyüp Kurt, "Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve orman ve Su İşleri Bakanlığı ortak projesi olan "Bir Fidan Bin Gelecek Okul Ağaçlandırma Projesi" okulumuzda gerçekleştirildi. Fidan dikim törenimiz Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve çok sayıda misafirin katılımıyla okulumuzda yapıldı. Törene katılan bakanımızın yanı sıra Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Milletvekilleri Abdurrahman Öz, Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Nazilli Orman İşletme, Müdürü Türkay Karaçay ve çok sayıda misafirimiz katılarak destek vermişti. Biz Şehr-i Eminimiz olan çok değerli Başkanımıza verdiği tüm desteklerden dolayı teşekkür etmek ve kendisine bu belgeyi takdim etmek istedik" diye konuştu.



Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Eyyüp Kurt, Müdür Yardımcısı Abdullah Kaya'nın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek takdim edilen belge için teşekkür etti.

(OD-MB-Y)



28.04.2017 07:46:43 TSI

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