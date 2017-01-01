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Türkiye Yazarlar Birliği'nin 9.Şubeler Buluşması Erzurum'da yapılacak



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Yazarlar Birliği'nin geleneksel hâle getirdiği Şubeler Buluşması bu sene Erzurum'da yapılacak.

9. Şubeler Buluşmasına Türkiye Yazarlar Birliği'nin Genel Merkezi ve 12 şubeden temsilciler katılacak.

Şubeler buluşmasında Türkiye Yazarlar Birliği'nin ülke çapında yaygın şubeleri ile genel merkezin faaliyetlerini uyumlaştırmak yanında önümüzdeki faaliyet döneminde öncelik verilecek konular üzerinde duruluyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Şubeler Buluşması ile ilgili bilgi veren Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli şunları söyledi;

"Ülkemizin önde gelen STK'larından biri olan Türkiye Yazarlar Birliği 39 yıldır birçok ilke atarak bunları geleneksel hale getirdi. Şubeler Buluşması 'da bunlardan birisidir. Türkiye'nin büyük illerinde bulunan 12 Şubeden gelecek şair-yazar ve temsilci arkadaşlarımızı Erzurum'da ağırlayarak hem Erzurum'un tanıtımına katkıda bulunmuş olacağız, hem de bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmış olacağız. Sakarya, Kayseri, Bursa, Konya, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Ankara'da yapılan buluşmaların 9.su Erzurum'da olacak. TYB Erzurum şubesinin ev sahipliğinde yapılacak olan şubeler buluşması 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Şubeler buluşmasının Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarına denk gelmesi ile fuarda düzenlenecek toplantılara birçok yazar katılacak ve imza günleri düzenlenecek. Mehmet Doğan, Rıdvan Canım, Salih Yılmaz ve Çetin Baydar Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Standında kitaplarını imzalayarak söyleşilere katılacaklar."

9. Şubeler buluşmasına Genel Merkezden TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Sekreteri İbrahim Ulvi yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Osman Özbahçe, Yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz katılacak.

(ERZ-AA-Y)



28.04.2017 08:43:12 TSI

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