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Çocuk Evlerinde kalan çocuklar fidan dikti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde 5 evde kalan toplam 30 çocuk ve personeli ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği ile "Senin de Bir Ağacın Olsun" temalı fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe Vali İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Vali Yardımcısı Hasan Kayhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener, şube müdürleri, kurum personelleri ve çocuklar katıldı.

Yapılan etkinlikle çocuklara sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak, çocukları ve velileri çevre koruma konusunda bilinçlendirmek olduğu ifade edildi.

(COŞ-SK)



28.04.2017 08:59:09 TSI

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