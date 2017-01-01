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Kayseri Şeker'in 2011 yılı öncesine ait bütün borçlarından kurtulduğu 27 Nisan, bayram günü olarak ...

28 Nisan 2017 Cuma, 09:02
Kayseri Şeker'in 2011 yılı öncesine ait bütün borçlarından kurtulduğu 27 Nisan, bayram günü olarak kutlandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker, 2011 yılı öncesine ait bütün borçlarından kurtuldu. Konsorsiyum bankalarından alınan Kredilerin son taksiti olan 16 Milyon TL'nin de 27 Nisan 2017 Perşembe günü ödenmesiyle Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yönetim Kurulu üyeleri, fabrika çalışanları ve çiftçileri ile birlikte büyük coşku ile kutlandı.
27 Nisan 2017 Perşembe günü Kayseri Şeker İşçileri tarafından Şeker Bayramı ilan edilerek çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, fabrika meydanı bayraklarla süslendi, 7 yıl öncesi yaşanan anılar anlatıldı, çalışanlar ve çocukları tarafından şiirler okundu, halaylar çekildi.
Kayseri Şeker açısından tarihi bir gün olan 27 Nisan 2017 günü etkinliklerinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Allah bu güzide kuruluşa bir daha o kötü günleri bir daha yaşatmasın, bütün çiftçimizin ve çalışanımızın geleceği aydınlık olsun" dedi.
Başkan Akay; "Bugün 27 Nisan 2017. Kayseri Şeker'in kara günlerinin mirasının sona erdiği gündür. Bu gün, 2011 yılının ocak ayında ağır bir borç yükü ile devraldığımız ve borçlarının yapılandırılması için yapmak zorunda kaldığımız kredi sözleşmesinin son taksitinin ödendiği ve o sözleşmenin çöpe atıldığı gündür. Bu gün gerçek bir Şeker Bayramıdır. Bugünü çiftçisi, çalışanı ve yönetim kurulu hep birlikte kutluyoruz. Çiftçi Meclis'i bu gün için özel bir toplantı yaptı. Çalışanlarımız davul zurnalı bir şenlik düzenledi. Allah bu güzide kuruluşa zeval vermesin, bir daha o karanlık dönemi yaşatmasın. Bütün çiftçilerimizin ve çalışanlarımızın geleceği aydınlık olsun dedi.
Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Kayseri Şeker daha önceden borçlanmak mecburiyetinde olduğu zaman ipotek veriyordu. Bütün mal varlığı rehinli ve ipotekliydi. Bunların tamamı ortadan kalktı. Bütün bankalar şimdi Kayseri Şeker ile çalışmak istiyor. İpoteksiz, rehinsiz, kefilsiz 1 Milyar 375 Milyon kredi limiti verir hale geldiler. Daha başka bankalar da çalışmak istediklerini iletiyorlar. Onlar da ayrıca limit belirleyecekler. İhtiyaç duyulduğu takdirde Kayseri Şeker'in sadece imza karşılığı kullanılabileceği bu kadar bir kaynağı söz konusudur" diye konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer yapmış olduğu konuşmasında; "Bu gün Kayseri Şeker'in bayramıdır. Bu bayrama katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Başkanımız Hüseyin Akay ve ekibinin, çiftçilerimizin, çalışanlarımızın gayretleriyle bataktan kurtulan Fabrikamızın bayram günüdür. Bir ve beraber olursak çok daha bayramlar kutlayacağız. Fabrikamıza sahip çıkalım Gelecek nesillere daha güzel şekilde bu bayrağı teslim edelim" dedi.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner; "Fabrikamız bugün tarihi bir gün yaşıyor. Bu gün 2011 öncesi buhranlı günlerden hiçbir eser kalmamıştır. Bu başarı Yönetim Kurullarımız, çalışanlarımız, çiftçilerimiz ve bizlere destek veren tedarikçi firmaların da katkılarıyla başarılmıştır. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu işler yapılırken özveri ile yapıldı. Bu işler yapılırken çeşitli engeller ve iftiralarla karşılaşıldı. Ama yılmadan yorulmadan başarıya ulaşıldı ve Şirketimiz artık fevkalade duruma geldi. Bunu şirketimizi denetleyen uluslar arası denetim kuruluşları da raporlarında belirtmektedirler.7 Yıl önce bu işin Kooperatifler aracılığı ile nasıl yapılamayacağına örnek gösterilen kuruluşumuzun bu başarısı şimdilerde Bu işin kooperatifler tarafından başarı ile nasıl yapılacağının da en güzel örneğini sergilemektedir. 7 senede bu kadar bir fark oluşmuştur" ifadesinde bulundu.
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı konuşmasında; "27 Nisan Kayseri Şeker'in 2011 yılı öncesine ait Borç, Faiz Ve Kredi İpoteklerinden kurtulduğu tarihi gündür. Biz çalışanların ve çiftçilerimizin Düğün günü, Bayram Günüdür. Helalinden Üretenlere Ve Temiz Yönetenlere Selam Olsun 7 Eylül 2010 tarihinde tüm mal varlığı üzerine ipotek konulan ve zararla Kayyum heyetine devredilen Kayseri Şeker'de Bu güne kadar geçen altı yılda Sayın Başkanımız Yönetim Kurulu üyelerimiz, İdarecilerimiz, çiftçilerimiz ile biz çalışanlar el ele vererek bu günlere geldik. Allah'ımıza şükürler olsun ki bizlere bu günleri de gösterdi. Maaşlarımızı alamadığımız, İkramiyeleri alamadığımız, mahalle bakkalının önünden borcumuz yüzünden geçemediğimiz, çocuklarımızın okul masraflarını karşılayamadığımız günler geride kaldı Şimdi Çiftçinin, çalışanın Yüzü Gülüyor ve Kayseri Şeker Geleceğe Güvenle İlerliyor" diye konuştu.
Kayseri Şeker Fabrikası İşletme binası önünde düzenlenen etkinliklere; Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri; İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Turan Kaya, Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdürü yardımcıları, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Kayseri Şeker'e bağlı İştiraklerin Yöneticileri, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, çalışanlar ve çiftçi Meclisi üyeleri katılarak coşkuyu hep birlikte yaşadılar.
(AÖ-Y)

28.04.2017 09:10:52 TSI
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