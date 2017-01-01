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Belediye kavşağı kaldırdı, Bursa trafiği rahatladı



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Burak Türker

BURSA (İHA) - Bursa-İzmir yolundaki Orhaneli kavşağı kaldırılınca trafik rahatladı.

İzmir yönünden Bursa şehir merkezine geliş trafiğini büyük ölçüde sıkıştıran Orhaneli kavşağı ortadan kalktı. Bursa trafiğini rahatlatmak için çalışmalarına hız vermeden devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Nilüfer ilçesinde günün her saati yoğun olarak kullanılan ve İzmir-Bursa yolunu sıkıştıran Orhaneli kavşağı kaldırıldı. Kavşağın ortadan kalkmasıyla birlikte trafik daha hızlı akmaya başladı. Döner kavşağın kalkmasıyla birlikte trafiğin rahatladığını ifade eden bölge esnafı ve sürücüler, "Bu geç kalınmış bir uygulamaydı. Döner kavşağın kaldırılmasıyla birlikte trafik büyük ölçüde rahatladı" dedi.

(BRK-MŞ)



28.04.2017 09:17:35 TSI

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