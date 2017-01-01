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Prof. Dr. Ramazan Avyallı:

- "İtikadın dindeki yeri çok önemli"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Vefa-Der Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Doğru itikadın özü ve önemi' konulu konferansta konuşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İhlas Vakfı başdanışmanı ve mütevelli heyeti üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, "İtikadın dindeki yeri çok önemli" dedi.

Vefa-Der Kayseri Şubesi tarafından 'Doğru itikadın özü ve önemi' konulu konferans düzenlendi. Kentte bulunan bir otelde düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İhlas Vakfı başdanışmanı ve mütevelli heyeti üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı katıldı.

Ayvallı, şözlerini şöyle sürdürdü:

"İman dinin aslı, işin de temelidir. Eğer inanış doğru olmazsa ibadetlerin hiç biri doğru olmaz. İnşaatçılar yüksek bina yapacakları zaman çok sağlam bir temel atarlar. Eğer temel sağlam olursa üzerine istediğin kadar kat atabilirsin ama temel zayıf olursa bir sallantıda bina yıkılır. Dinde de itikat bu derece mühimdir. Başımız dik alnımız açık ve göğsümüz kabarık olarak diyoruz ki biz, Sünni, Hanefi, maturidi Osmanlı itikadındayız."

(AG-SK)



28.04.2017 09:18:06 TSI

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