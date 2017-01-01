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Aydın DSİ'de hijyen eğitimi gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nde gıda maddeleri ile teması olan personele kurum tarafından hijyen eğitimi verildi.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ve bağlı ünitelerinde yemekhane, misafirhane vb. ortamlarda çalışarak gıda maddeleri ile teması olan personeller için hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın Halk Eğitimi Merkezi gözetimcileri nezaretinde kurum doktoru tarafından''Hijyen Eğitimi'' verilirken, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika verileceği kaydedildi.

(OD-MB-Y)



28.04.2017 09:19:47 TSI

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