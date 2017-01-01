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Şehzadeler HEM'in hedefi herkesi okur yazar yapmak

28 Nisan 2017 Cuma, 09:19
Şehzadeler HEM'in hedefi herkesi okur yazar yapmak
Şehzadeler HEM'in hedefi herkesi okur yazar yapmak
- Şehzadeler Halk Eğitim merkezi tarafından açılan okuma-yazma kursları büyük ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 1. ve 2. Kademe okuma yazma kursları büyük ilgi görüyor. Kurum Müdürü Mehmet Kanca hedeflerinin çeşitli nedenlerle okula gidememiş vatandaşları okur yazar yapabilmek olduğunu ifade etti.
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından gelen talepler üzerine 7 farklı noktada okuma yazma kursları açıldı. Çeşitli nedenlerle okula hiç gidememiş vatandaşların büyük rağbet gösterdiği kurslar 1. ve 2. Kademe okuma yazma kursları olarak devam ediyor. Kurslarda her ayın son haftasında seviye tespit sınavları yapılarak kursiyerlerin ilerleyişleri de tespit ediliyor. Birinci kademe okuma yazma kursunu tamamlayan kişiler okur yazar belgesine sahip olurken, 2. Kademe okuma yazma kursunu tamamlayan kişiler de ilkokul mezunu seviyesine sahip olarak açıktan ortaokula devam edebilme şansını kazanıyor.
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak devletin okuma-yazma bilmeyen bir kişi bile kalmayacak ilkesi doğrultusunda başlattıkları okuma yazma seferberliğinin değişik mahalle ve kurumlarda açtıkları kurslarla destek olduklarını anlatan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, "Devletimizin bu politikası kapsamında Şehzadeler Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu da okuma yazma kurslarına çok büyük önem vermekte olup kursların açılmasında ve işleyişinde her türlü desteği bizlere sağlamaktadır. Kaymakamlığımızın yanı sıra özellikle mahallelerde açtığımız kurslarda Şehzadeler Belediyesinin ve Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'in çok büyük destek ve yardımlarını görmekteyiz." dedi.
Devam eden kurslar hakkında da bilgi veren Kanca, "Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak şuan itibariyle Çavuşoğlu Mahallemizde, Karaoğlanlı Mahallemizde, İstiklal ilkokulunda, Necatibey ilkokulunda, Merkez Efendi Ortaokulunda, Manisa T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumunda ve Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kurslarımız aktif olarak devam etmektedir. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak kurs merkezlerine yaptığımız ziyaret ve incelemelerde kursiyerlerden okuma yazma kursunun açılmasından ve okumayı öğreneceklerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etmeleri açılan kursların ne kadar önem arz ettiğini ortaya koymaktadır. Yaptığımız kurs ziyaretlerinde kursiyerlere çevrelerinde okuma yazma bilmeyenleri Şehzadeler Halk Eğitim Merkezine yönlendirmelerini istiyoruz. Bir kişi bile olsa onun için kurs açabileceğimizin altını çiziyoruz. Şehzadeler Halk Eğitim merkezi olarak okuma yazma kurslarında emek veren tüm öğretmenlere teşekkür eder kursiyerlerimize başarılar dileriz." şeklinde konuştu.
(SC-Y)

28.04.2017 09:28:06 TSI
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