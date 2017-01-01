28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Türk Mitolojisinden Perspektifler" konferansı

28 Nisan 2017 Cuma, 09:26
"Türk Mitolojisinden Perspektifler" konferansı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde "Türk Mitolojisinden Perspektifler" konulu konferans verdi.
Kırklareli Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Çobanoğlu, mitlerin bir toplumun geleneğine, göreneğine, örfüne, adetine ve töresine yön veren, mutlak doğru olduğuna inanılan temel kutsal metinler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çobanoğlu, sözlüklerin ve dilin mitolojinin en önemli kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, kimliğini ortaya koymada ve onu saklamada mitolojinin son derece önem taşıdığını kaydetti.
Türk kültüründe Türk mitolojisine gereken önemin verilmediği değerlendirmesini yapan Çobanoğlu, "Türkiye'de Türk mitolojisine en çok ilgi ve destek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında gösterilmiştir. Bu dönemden sonra Türk mitolojisinden gittikçe uzaklaşıldı. Türkiye'de yaratıcı yazarlık başta olmak üzere güzel sanatların birçoğunda mitolojiden yeterince faydalanılmıyor. Dünyada yaratıcı yazarlık ve güzel sanatların diğer dallarında mitoloji her zaman temel kaynak olmuştur" diye konuştu.
Konferans, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram'ın Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu'na teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi.
(MK-Y)

28.04.2017 09:35:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırklareli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

KIRKLARELİ'DE FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI

Tarihi Kentler Birliği, Kırklareli'de toplanıyor
YEREL

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ, KIRKLARELİ'DE TOPLANIYOR
FETÖ, zabıt katipliği sınavında soruları örgüt üyelerine göstermiş
YEREL

FETÖ, ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINDA SORULARI ÖRGÜT ÜYELERİNE GÖSTERMİŞ
Elektrik üretim tesisinin temeli atılıyor
YEREL

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNİN TEMELİ ATILIYOR
&quot;Almanya'da Türkçe&quot; konulu konferans
YEREL

"ALMANYA'DA TÜRKÇE" KONULU KONFERANS
Lisede bahar şenliği
YEREL

LİSEDE BAHAR ŞENLİĞİ
Lüleburgaz'da Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA TARIM VE İNSAN KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Kırklareli'nde 20 sığınmacı yakalandı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE 20 SIĞINMACI YAKALANDI

EN ÇOK OKUNANLAR
Dijital arşivden emniyetteki 3 kategorili fişleme çıktı
GÜNDEM

'MAHREM İMAM' OPERASYONUNU BAŞLATAN DİJİTAL ARŞİVDEN NELER ÇIKTI?

 1
  • 2 Metrobüs sapığının yaptıkları cezasız kalmadı!
  • 3 "AKPM'ye yapılan ödeme minimuma indirilecek"
  • 4 "İstanbul'da 600 bin Suriyeli yaşıyor. Dilencilerin sayısı..."