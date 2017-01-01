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Şiirler öğrencilerin dilinde hayat buldu



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli Lisesi öğrencileri, birbirinden ünlü şairlerin ve ozanların şiirlerine hazırladıkları özel şiir gecesinde hayat verdi.



Kuruluşunun 60. yılında özel bir program hazırlayan Nazilli Lisesi öğrencileri 'Şiirlerin büyüsünde bahar buluşması' adlı şiir dinletisi ile gönülleri fethetti. Okul Öğretmenleri Özgül Kuru, Sevim Acartürk ve Lütfi Kucun tarafından hazırlanan, ünlü Şairler Senai Demirci, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ahmet Selçuk İlkan, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Nazım Hikmet Ran, Can Yücel, Ataol Behramoğlu, Yahya Kemal Beyatlı, Atilla İlhan, Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde oluşan 18 şiir, yine ünlü söz yazarlarının eserlerinden bestelenen şarkılarla harmanlanarak enstrümanlar eşliğinde sahnelendi.



Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen şiir gecesine Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün'ün yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri, davetliler ve onlarca öğrenci katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Nazilli Lisesi Okul Müdürü Sercan Büzgülü, okul öğrencilerinin hazırladığı 'Şiirlerin büyüsünde bahar buluşması' adlı şiir dinletisini izlemeye gelenlere teşekkür ederek, "60. yılını dolduran Nazilli Lisesi olarak şiirlerin büyüsü ile sizleri buluşturmak için hazırladığımız bu güzel bahar gecesinde bizlere onur verdiniz. Şiir, gökkuşağının yedi rengini çocuk gülüşlerinde aramaktır. Şiir, Anka Kuşu'nun kanadında uçsuz bucaksız gökyüzünü seyre dalmaktır. Şiir, evrenin kusursuz yaratılışını eşsiz kar tanelerinde görebilmektir. Şiir, yeni gelen güne umutla 'merhaba' demektir. Şiir, dost meclislerinde, sevgi okyanuslarında mavi yolculuğa çıkmaktır. Şiir, barışa hasret tüm insanlığın tan ağarırken özgürlük türküleri bestelemesidir. Şiir, acı çeken gönüllerin son anda sığındığı bir limandır. Şiir, kağıtla kalemin son dansıdır. Şiir, duygular senfonisidir. Şiir, Aşık Veysellerin, Nazım Hikmetlerin, Necip Fazılların, Fuzulilerin, Bakilerin, Yunus Emrelerin ve daha nice ozanların sevgi çığlıklarıdır hasret evrenlerinde. Şiir, uykusuz gecelerde yıldızlarla kurulan dostluk köprüsüdür. Bugün sizi, dünyayı yaşanır kılan tek duygu üzerine, yani sevgi üzerine yazılmış mısraların elinden tutup farklı bir yolculuğa, içinize doğru bir yolculuğa çıkaracağız" dedi.



Kulaklarımızın pası silindi

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, programı çok beğendiğini ifade ederek, "TEOG sınavı görev yorgunluğu yaşamamıza rağmen bu güzel gece ile öğrencilerimiz bu yorgunluğumuzu aldılar. Gerçekten kulaklarımızın pasını da sildiler. Şiirle müziği ve görsel zenginliği bir arada sunmak suretiyle bize bir anlamda ziyafet çektiler. Dolayısıyla böyle bir güzelliğe imza atan başta okul müdürümüz olmak üzere yöneticilerimiz, gecede görev alan öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu gençlerimizi yetiştiren öğretmen ve velilerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.



İzleyenlerin şiir ve müziğe doyduğu gecenin sonunda emeği geçenlere Şube Müdürü Latif Akgün tarafından çiçek verilerek teşekkür edildi.

(AS-MB-Y)



28.04.2017 09:43:34 TSI

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