28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAPEM'de 36.dönem eğitimleri Mayıs ayında başlayacak

28 Nisan 2017 Cuma, 09:42
KAPEM'de 36.dönem eğitimleri Mayıs ayında başlayacak
KAPEM'de 36.dönem eğitimleri Mayıs ayında başlayacak

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Örgün eğitim alanında kurumsallaşan Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) 'de, 36. dönem eğitimleri Mayıs ayı içerisinde başlayacak..
2005 yılından beri 18 ve üst yaş grubundaki kişilerin yanı sıra eğitilebilir düzeydeki engellilerin eğitim hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi tarafından Mayıs ayında başlayacak eğitim çalışmaları sonrasında gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları da verilecek.
Kadın Üst Giysileri Dikimi, Dekoratif Örtü Dikimi, Kadın Dış Giysileri Dikimi, Elde Çin İğnesi, Elde Kurdela İşi, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama, Bilgisayar Kullanımı, Bilişim Teknolojileri Donanım, İngilizce Seviye A-1, Arapça Seviye A-1, Kumaş Abajur Yapma, Makinede Çin İğnesi, Voleybol ve Basketbol eğitimlerinin verileceği KAPEM'in 36. Eğitimleri 4 ay süre ile devam edecek.
KAPEM' in 36. dönem eğitimleri, Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi başta olmak üzere Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM eğitim birimi. 2000 Evler Mahallesi Kadın Eğitim Birimi, Cevher Dudayev Mahallesi Kadın Eğitim Birimi ve Kıratlıoğlu Mahallesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
(COŞ-AÖ-Y)

28.04.2017 09:50:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nevşehir'de ölü bulunan kişinin kimliği belli oldu
YEREL

NEVŞEHİR'DE ÖLÜ BULUNAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çocuk Evlerinde kalan çocuklar fidan dikti
YEREL

ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLAR FİDAN DİKTİ
Nevşehir'de FETÖ davaları başladı
YEREL

NEVŞEHİR'DE FETÖ DAVALARI BAŞLADI
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
YEREL

UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Nevşehir'de hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL

NEVŞEHİR'DE HIRSIZLIK YAPAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdüründen Vali Aktaş'a ziyaret
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜNDEN VALİ AKTAŞ'A ZİYARET
Gıda imalat sanayi ve karma depolama alanı için talep toplama aşamasına gelindi
YEREL

GIDA İMALAT SANAYİ VE KARMA DEPOLAMA ALANI İÇİN TALEP TOPLAMA AŞAMASINA GELİNDİ
Nevşehir'de 19 polis açığa alındı
YEREL

NEVŞEHİR'DE 19 POLİS AÇIĞA ALINDI
AK Parti Nevşehir teşkilatı Türkiye ikincisi oldu
YEREL

AK PARTİ NEVŞEHİR TEŞKİLATI TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
İnsan vücudu hakkında ilginç gerçekler!
SAĞLIK

VÜCUDU KILLI OLANLAR YAŞADI! BU BİLGİ SİZİ ÇOK ŞAŞIRTACAK...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...
  • 4 YSK resmen açıkladı! İşte il il referandum sonuçları...