YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'da elektrik kesintisi



HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Arsuz ve Antakya ilçelerinde pazar günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü, Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Özerli, Numune Evler, Konaklı ve Karakese mahallelerinde 01:00-2:00 saatleri arasında, Numune Evler Mahallesinde 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Hassa ilçesi Dervişpaşa Mahallesi 09:00-12:00 saatleri arasında, Dervişpaşa Mahallesi 13:30-17:30 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Boşhin ve Apaydın mahalleleri ile Apaydın Çadır Kent, Güleryüz Salça Fabrikası, Hatay Süt Tarım ve Hasipoğlu Çırçır Fabrikası 09:00-12:00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.

(ELF-Y)



28.04.2017 09:58:40 TSI

NNNN

