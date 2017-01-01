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Tütüncü çocuklarla şenlendi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenlikleri'nin Varsak serisine katılan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Kepez Belediyesi'nin 6 noktada düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, Kepezpark Varsak'daki Masal Parkı'nda devam etti. Yaklaşık 2 bin çocuk ve velisinin katıldığı şenliklerde balon oyun grupları ile macera küpü, yüz boyama, balon dağıtımı, çeşitli film kahramanı kostümlü bando ekibi, palyaçolar ve tahta bacak gösterisi vardı. Çocuklara meyve suyu, su, kek gibi ikramların yapıldığı şenliklerde, çocuk şarkılarının seslendirildiği konserler de düzenlendi.



Son şenlik Gülveren'de

Altıncı ve son şenlik, Gülveren Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda ve saat 13.00'de yapılacak. Kepezli 10 binlerce çocuk, 2017 yılını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftasında eğlendikleri bir dönem olarak hatırlayacak.



Çocuk projelerine devam

Antalya'nın ilk masal parkında düzenlenen şenliğe katılan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, hem coşkulu çocuklar, hem de velilerin sevgi gösterisiyle karşılandı. Kepez Belediyesi olarak çocuklara çok önem verdiklerini ve çocuk ile gençliğe yönelik projelerin devam edeceğini anlatan Tütüncü, "Bu güzellileri burada yaşatmaya devam edeceğiz. Siz çocukları çok seviyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 09:59:31 TSI

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