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Engelli vatandaşlara kaymakamdan destek



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Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde maddi durumu yetersiz olan görme engelli Eshet Karataş ile yatalak Filit Özdemir'e kaymakamlık tarafından yardımlarda bulunuldu.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatı ile Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Gökhan Karaman, daha önceden ziyaret edilen ve yardım talebi olan iki aile için harekete geçti. İlçenin Hafiziye Mahallesinde ikamet eden görme ve fiziksel engelli olan Eshet Karataş'a televizyon ile hasta yatağı alırken Yeni Mahallede yaşayan yatalak Filit Özdemir için ise akülü araba ve hasta yatağı alınarak teslim edildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün daha önceden ziyaret ederek ailelere söz verdiği yardımları teslim edildi.

Yardımları alan Eshet Karataş ilçe kaymakamına teşekkür ederken, Filit Özdemir ise, "İlçe Kaymakamımız buraya atandığı günden beri biz engellilerle yakından ilgilendi sürekli bizi ziyaretlerde bulunarak bizlere destek oldu. Allah razı olsun kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

(EE-ŞAK-Y)



28.04.2017 10:06:31 TSI

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