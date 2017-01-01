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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya Beşir Derneği yetim ve yoksulun yüzünü güldürmeye devam ediyor

28 Nisan 2017 Cuma, 10:00
Sakarya Beşir Derneği yetim ve yoksulun yüzünü güldürmeye devam ediyor
Sakarya Beşir Derneği yetim ve yoksulun yüzünü güldürmeye devam ediyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Beşir Derneği İl Başkanı Latif Demir, yetimin, yoksulun yüzünü güldürmek için veren ile alan el arasındaki aracılık görevini sürdürdüklerini söyledi.
Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Latif Demir, "Derneğimiz kurulduğundan beri birçok yardıma muhtaç ailemize ışık olduk. Derneğimiz himayesinde 60 ailemiz var. Bu 60 aileye her ay düzenli olarak gıda, kumanya, kışın kömür ve yakacak yardımımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bayramlarda çocuklarımıza elbisenin yanı sıra kurban eti dağıtımları da yapıyoruz. Ülke içinde ve dışında yetim ve öksüz çocuklarımıza elbise ve birçok sosyal yardımda bulunuyoruz. Tüm bunları yaparken yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz" dedi.
Başkan Demir sözlerinin devamında, "Beşir Derneğimizin bu yardımları genişleterek yapabilmesi için hayırsever işadamlarımız ve halkımızdan bize gösterdikleri ilginin devam etmesi gerekiyor. Önümüz Ramazan ayı ve bu ayda fitre ve zekat bağışlarını da kabul etmeye başladık. Bir fakirin sofrasına aş olabilmek, bir yetimin yüzünü güldürebilmek, gönülleri ısıtabilmek için veren el ile alan el arasında aracı olma görevini sürdüreceğiz. İyiliğe aracılık yapmaya devam edeceğiz. Hayır hasenata gönül verdiğimiz bu yolda bize desteğini esirgemeyen halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mübarek üç aylarda olduğumuz bugünlerde, vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz; 0532 462 40 42 numaralı telefondan derneğimize ulaşabilirler" diye konuştu.
(RŞ-İÇ)

28.04.2017 10:09:09 TSI
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