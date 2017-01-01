YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zehir tacirleri gözaltına alındı

Zehir tacirleri gözaltına alındı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada iki zehir taciri metamfetamin ve bonzai ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.C. (47) ve S.T. (33) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 8 gram metamfetamin ile 4 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

(AÖ-Y)



28.04.2017 10:12:05 TSI

NNNN

