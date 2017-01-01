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AK Partili Tin: "Avrupa teröre açık destek veriyor"



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DENİZLİ (İHA)- AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Avrupa ülkelerinde artan insan hakları ihlali, ırkçı tutum, İslam'a karşı saldırı ve Türkiye düşmanlığının endişe verici boyuta ulaştığını belirtti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Avrupa'nın son günlerde Türkiye'ye karşı uygulamaları hakkında açıklama yaptı. Avrupa'nın kendi değerlerine ihanet ettiğini söyleyen Tin, Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine verdiği desteklerin ayan beyan ortada olduğunu dile getirdi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye düşmanlığı konusunda zirve yaptığını söyleyen Tin, "PKK Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde birçok faaliyetler yürütüyor. AB ülkelerinde, PKK'nın yayın yapan 10 civarında medya kanalı bulunmakta, PKK'ya bağlı yan kuruluş sayısı 500 civarında. Bunlardan 200 civarı Almanya'da bulunuyor. Avrupa'dan teröristlerin bağış adı altında topladığı miktar yıllık 30 Milyon Euro'dan fazla. Avrupa genelinde uyuşturucu ticaretinde PKK'nın payı yüzde 80 boyutlarına ulaşmış durumda. PKK'nın Avrupa'da organize suç faaliyetlerinden elde ettiği gelir 2 Milyar dolara yakın" dedi.

Avrupa birliğine bağlı ülkelerin insan hakları konusunda da büyük ihlaller yaptığını dile getiren Tin, "Almanya'da 1990- 2016 yılları arasında yaklaşık bin ırkçı cinayet işlendi. İslamofobik yani ırkçı işlenen suç sayısı her yıl ortalama 10 bin civarında. Sadece Almanya'da son 15 yılda 300'den fazla camiye saldırı gerçekleştirildi. Daha acısı ise yine sadece Almanya'da şuanda 9 Bin mülteci çocuk kayıp durumda. Fransa ve Hollanda da aynı şekilde Almanya'dan farklı değil. Polisin kullandığı orantısız güç, cami saldırıları, çocuklara yönelik istismar, şiddet ve daha birçok ırkçı hadiseler. Bu tablo karşısında Avrupa'nın insan haklarından bahsetmesi beklenemez" diye konuştu.

(MT-Y)



28.04.2017 10:20:13 TSI

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