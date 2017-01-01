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Muratpaşa'dan Şirinyalı Mahallesinde asfalt çalışması



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 20 bine yaklaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık nüfusa sahip Şirinyalı Mahallesi'nin 12 caddesini kapsayan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin yeni yılda Yeşilbahçe Mahallesi'nden başlayan cadde ve sokak yenileme çalışmaları Şirinyalı Mahallesi'nde devam ediyor. 20 bine yaklaşan nüfusuyla Muratpaşa'nın en kalabalık mahallerinden biri olan Şirinyalı'da yenileme çalışmaları 12 caddeyi kapsıyor. 16 bin 230 ton asfaltlamanın yapılacağı çalışmalar bittiğinde mahallede 8 bin 729 metre uzunluğunda cadde ve sokak yenilenmiş olacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca 49 bin 424 metrekare genişliğe sahip kaldırım da yenilenecek.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 10:23:15 TSI

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