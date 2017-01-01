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AKBB'ye 4 yeni üye



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (AKBB) olağan toplantısında Denizli'den 3 ve Afyonkarahisar'dan 1 belediyenin üyelik başvurusu oybirliğiyle kabul edildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2017 Olağan Meclis Toplantısı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. AKBB Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlık ettiği toplantıda bir yıllık değerlendirme yapıldı, bütçe oylandı, yeni hedefler açıklandı. Encümen ve 3 komisyon üyelerinin oylandığı toplantıda, AKBB'ye Denizli ve Afyonkarahisar'dan 4 belediyenin üyeliği kabul edilmesiyle birlikte, birliğin kendi binasının 1 yıl içinde tamamlanacağı müjdelendi.



Organizasyonlar kurumsallaşıyor

Geçen 1 yıllık dönemi değerlendiren Başkan Tütüncü, Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı (Antalya City Expo) ile Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasına katılımın giderek daha da artarak kurumsallaşmaya başladığını vurguladı. Büyük emeklerle hazırladıkları bu organizasyonların yanında Genç İstihdamının Desteklenmesi Genç İşsizliğine Doğalgazla Çözüm Projesi'nin de başarısından söz eden Tütüncü, tüm bunlarla birlikte birçok konuda çeşitli toplantılar, eğitim seminerleri düzenlediklerini hatırlattı.



Yeni üyeler kabul edildi

Açılış konuşmalarının ardından yeni üyelerin kabulü için oylama yapıldı. Denizli'den Beyağaç, Merkezefendi ve Bozkurt ile Afyonkarahisar'dan Dazkırı Belediyelerinin AKBB'ye üyelik başvuruları, oybirliğiyle kabul edildi. Böylelikle AKBB'ye üye belediye sayısının 66'ya yükseldiğini açıklayan Tütüncü, başkanlığa seçildiğinde, üye belediye sayısının 41 olduğunu hatırlattı.



AKBB binası 1 yıla hazır

ASAT çaprazındaki Kepez Belediyesi'nin arazisine AKBB'nin hizmet binası yapılması sürecini de açıklayan Tütüncü, Kepez Belediyesi Meclisi'nden araziyi AKBB'ye tahsisi kararını geçirdiklerini söyledi. İmar ile ilgili prosedürlerin bir ay içinde tamamlanarak inşaat çalışmasına başlanmasın önünün açılacağını duyuran Tütüncü, "Bu görevler belediye başkanlarını dönem dönem onore edildiği görevler. Önemli olan bu zaman zarfında bizim kalıcı olarak neler bırakabildiğimizdir. Geriye baktığımızda proje yarışması ile fuarımızı kurumsal yapıya kavuşturabilirsek, mutlu olacağız. Gözle görünür eser olarak da hizmet binamızın vücut bulması olacak. Kurumları yaşatan binalardır. Kurumsal tekabülün birinci aşaması, iyi bir binaya sahip olmaktır. Bu yaz inşaata başlayıp, bir yıl içinde tamamlayıp, dönemimizin sonuna doğru güzel bir eser armağan etmek istiyoruz. Bu toplantıları yapabileceğimiz güzel bir salonu da olan nitelikli hizmet binamız, AKBB'ye prestij kazandıracaktır."



Encümen ve komisyonlar belirlendi

Açıklamaların ardından kapalı oy usulüyle AKBB'nin yeni encümen üyeleri seçilirken, çevre, turizm ve plan ve bütçe komisyonu üyeleri işari oylama ile belirlendi. Oyların sayımının ardından yeni encümen üyelerinin Kumluca Belediyesi Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Elmalı Belediyesi Başkanı Ümit Öztekin, Sandıklı Belediyesi Başkanı Mustafa Çöl, Keçiborlu Belediyesi Başkanı Yusuf Murat Parlak, Çavdır Belediyesi Başkanı Mustafa Uysal, Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel ve Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç'in encümen üyeliği açıklandı.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 10:30:37 TSI

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