28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hasan Ali Yücel'in ismi Mezitli'de yaşayacak

28 Nisan 2017 Cuma, 10:26
Hasan Ali Yücel'in ismi Mezitli'de yaşayacak
Hasan Ali Yücel'in ismi Mezitli'de yaşayacak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel adına park açtı.
Mezitli Belediyesi Meclisi Atatürk Mahallesi muhtarlığı yanında ki parka, Hasan Ali Yücel adını verdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta, köy enstitüleri nostaljisi yaşandı. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği üyesi emekli öğretmenlerden oluşan koronun mandolin ve ney konseri verdiği açılışta konuşan Dernek Başkanı Özler Çakır, köy enstitülerinin eğitimdeki önemine değindi. Günümüzde eğitim alanında yaşanan sıkıntıların ancak köy enstitüleri ruhuyla aşılabileceğine dikkat çeken Çakır, "Çünkü köy enstitüleri sadece öğretmen değil çevresine sahip çıkan, iyi bir insan yetiştiriyordu. Bu nedenle Hasan Ali Yücel adına park açarak bizi onurlandıran Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ederiz" dedi.
Köy enstitülerinin son mezunlarından emekli öğretmen Ali Şahabettin Aktaş ise eğitim döneminde ve öğretmenlik yaptığı yıllarda yaşadığı anılarından bahsetti.
Parkın ismine CHP, AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildiğinin altını çizen Başkan Tarhan da "Biz tüm kararlarımızda olduğu gibi meclis üyelerimizin duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Hasan Ali Yücel gibi bir milli eğitim bakanını unutmamak gerekiyor. Şimdi sorarsak şu andaki Milli Eğitim Bakanı'nın adını bu alanda bulunanların yüzde 50'si bile bilmiyordur. Ama Hasan Ali Yücel gibi olan, yaptıklarıyla iz bırakan isimler hiçbir zaman silinmeyecektir. O dönem ki köy enstitülerini günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlememiz gerekiyor. Dünyada son derece kritik önemli gelişmeler yaşanıyor. Çevremizde ve dünya ülkelerinde ırkçı bir anlayış gelişmeye başladı. Bizim bu gelişmelere karşı bir duruş sergileyebilmemiz, uyanık olmamız gerekiyor. Bu konuda tüm aydınlara olduğu gibi biz belediyelere de büyük görev düşüyor. Sürekli, demokrasiye inanan, farklı seslere tahammül eden bir yol belirlemeliyiz. Zaten Mezitli halkı sürekli olarak demokratik tavrıyla her olaya sağduyulu bir yaklaşım sergileyebilmektedir. Hasan Ali Yücel'in isminin Mezitli'de ki bir parka verilmesi anlamlıdır" diye konuştu.
Belediyenin çalışma sistemi olarak köy enstitüleri anlayışını gözetmeye çalıştıklarına vurgu yapan Tarhan, "Bizim yer gösterdiğimiz birkaç vatandaşımız, kendi ekip biçtiği ve belediyemizden hiçbir maddi beklentisinin olmadan ürettiği ürünleri Aşevimize bağışlıyor. Yoksul, maddi durumu iyi olmayan insanlarımızda bu ürünlerden faydalanabiliyor. İşte köy enstitüleri ruhu böyle bir ruhtu. Köy enstitülerinde olduğu gibi biraz daha eğitimi üretime dönüştürmek ve geçtiği aşamalardan ders almak gerekiyor. Tüm yaşadıklarımıza karşı Tonguç'lardan, Yücel'lerden ders almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği üyesi Abidin Atlay, Başkan Neşet Tarhan'a dernek adına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.
(KRY-Y)

28.04.2017 10:35:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Koca: &quot;Siber zorbalık, zorbalığın yeni bir biçimidir&quot;
YEREL

KOCA: "SİBER ZORBALIK, ZORBALIĞIN YENİ BİR BİÇİMİDİR"
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Akdeniz Belediyesinden eğitime destek
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Silva Mersin'de:
YEREL

ŞİLİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SİLVA MERSİN'DE:
Şili, Mersin Serbest Bölgesi'nden bir depo satın almak istiyor
YEREL

ŞİLİ, MERSİN SERBEST BÖLGESİ'NDEN BİR DEPO SATIN ALMAK İSTİYOR
Akdeniz Belediyesi, Şevket Sümer Mahallesi'ne anaokulu yapacak
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ, ŞEVKET SÜMER MAHALLESİ'NE ANAOKULU YAPACAK
Bozyazı'da sahipsiz hayvanlara otel konforunda barınak
YEREL

BOZYAZI'DA SAHİPSİZ HAYVANLARA OTEL KONFORUNDA BARINAK
Mersin'de kaçak sigara operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Mersin'de sahiller denize hazırlanıyor
YEREL

MERSİN'DE SAHİLLER DENİZE HAZIRLANIYOR
Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

MERSİN'DE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarında şiir ziyafeti
YEREL

ULUSLARARASI KARACAOĞLAN ŞİİR AKŞAMLARINDA ŞİİR ZİYAFETİ
Mersin'deki ihaleye fesat karıştırma davası
YEREL

MERSİN'DEKİ İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA DAVASI

Mersin merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU: 22 GÖZALTI
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İnsan vücudu hakkında ilginç gerçekler!
SAĞLIK

VÜCUDU KILLI OLANLAR YAŞADI! BU BİLGİ SİZİ ÇOK ŞAŞIRTACAK...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...
  • 4 YSK resmen açıkladı! İşte il il referandum sonuçları...