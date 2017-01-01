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Hasan Ali Yücel'in ismi Mezitli'de yaşayacak



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel adına park açtı.

Mezitli Belediyesi Meclisi Atatürk Mahallesi muhtarlığı yanında ki parka, Hasan Ali Yücel adını verdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta, köy enstitüleri nostaljisi yaşandı. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği üyesi emekli öğretmenlerden oluşan koronun mandolin ve ney konseri verdiği açılışta konuşan Dernek Başkanı Özler Çakır, köy enstitülerinin eğitimdeki önemine değindi. Günümüzde eğitim alanında yaşanan sıkıntıların ancak köy enstitüleri ruhuyla aşılabileceğine dikkat çeken Çakır, "Çünkü köy enstitüleri sadece öğretmen değil çevresine sahip çıkan, iyi bir insan yetiştiriyordu. Bu nedenle Hasan Ali Yücel adına park açarak bizi onurlandıran Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ederiz" dedi.

Köy enstitülerinin son mezunlarından emekli öğretmen Ali Şahabettin Aktaş ise eğitim döneminde ve öğretmenlik yaptığı yıllarda yaşadığı anılarından bahsetti.

Parkın ismine CHP, AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildiğinin altını çizen Başkan Tarhan da "Biz tüm kararlarımızda olduğu gibi meclis üyelerimizin duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Hasan Ali Yücel gibi bir milli eğitim bakanını unutmamak gerekiyor. Şimdi sorarsak şu andaki Milli Eğitim Bakanı'nın adını bu alanda bulunanların yüzde 50'si bile bilmiyordur. Ama Hasan Ali Yücel gibi olan, yaptıklarıyla iz bırakan isimler hiçbir zaman silinmeyecektir. O dönem ki köy enstitülerini günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlememiz gerekiyor. Dünyada son derece kritik önemli gelişmeler yaşanıyor. Çevremizde ve dünya ülkelerinde ırkçı bir anlayış gelişmeye başladı. Bizim bu gelişmelere karşı bir duruş sergileyebilmemiz, uyanık olmamız gerekiyor. Bu konuda tüm aydınlara olduğu gibi biz belediyelere de büyük görev düşüyor. Sürekli, demokrasiye inanan, farklı seslere tahammül eden bir yol belirlemeliyiz. Zaten Mezitli halkı sürekli olarak demokratik tavrıyla her olaya sağduyulu bir yaklaşım sergileyebilmektedir. Hasan Ali Yücel'in isminin Mezitli'de ki bir parka verilmesi anlamlıdır" diye konuştu.

Belediyenin çalışma sistemi olarak köy enstitüleri anlayışını gözetmeye çalıştıklarına vurgu yapan Tarhan, "Bizim yer gösterdiğimiz birkaç vatandaşımız, kendi ekip biçtiği ve belediyemizden hiçbir maddi beklentisinin olmadan ürettiği ürünleri Aşevimize bağışlıyor. Yoksul, maddi durumu iyi olmayan insanlarımızda bu ürünlerden faydalanabiliyor. İşte köy enstitüleri ruhu böyle bir ruhtu. Köy enstitülerinde olduğu gibi biraz daha eğitimi üretime dönüştürmek ve geçtiği aşamalardan ders almak gerekiyor. Tüm yaşadıklarımıza karşı Tonguç'lardan, Yücel'lerden ders almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği üyesi Abidin Atlay, Başkan Neşet Tarhan'a dernek adına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

(KRY-Y)



28.04.2017 10:35:01 TSI

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