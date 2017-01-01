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İşletmelere yıllık işletme cetveli uyarısı

28 Nisan 2017 Cuma, 10:31
İşletmelere yıllık işletme cetveli uyarısı

ADANA (İHA) - Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmelerin Yıllık İşletme Cetvelini verme süresi hafta sonu tatili ve resmi tatilinin araya girmesiyle 2 Mayıs 2017 tarihine ertelendi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sanayi sicil belgesine sahip olan işletmelerin her yıl nisan ayı sonuna kadar vermesi gereken Yıllık İşletme Cetvelini verme süresi olan 30 Nisan 2017 tarihinin hafta sonu tatiline, bu tarihi izleyen 1 Mayıs 2017 tarihinin ise resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle yıllık işletme cetveli 2 Mayıs 2017 tarihinde de verilebilecek.
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yılsonu itibariyle en geç 4 ay içinde bakanlığın İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine vermeleri gerekiyor.
(ELF-Y)

28.04.2017 10:40:11 TSI
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