28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gözlerinizi sık sık kaşıyorsanız dikkat

28 Nisan 2017 Cuma, 10:35
Gözlerinizi sık sık kaşıyorsanız dikkat
Gözlerinizi sık sık kaşıyorsanız dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, gözlerinizi sık sık kaşıyorsanız dikkatli olmanız konusunda uyardı.
Göz kapak düşüklüğü nedenine göre ilerleme gösterdiğini anlatan Op.Dr.Şeyda Atabay, "Göz kapak düşüklüğü denilince akla gelen genelde yaş ile veya genetik nedenlerle cilt ve yüzeyel kaslarda gevşemedir. Bu durum yaşla ve yerçekimi etkisiyle yıllar içerisinde ilerleme gösterir. Tedavi olunduğunda hastamız 10-15 yıl daha genç ve sağlıklı görünebilmektedir" dedi.
Göz kapağı düşüklükleri bazı durumlarda derin kas tabakası bozukluğunda meydana geldiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, "Buradaki sebep farklı olduğu için tedavi de farklı olmaktadır. Bu hastalık pitozis olarak adlandırılmaktadır.
Göz kapağı düşüklüğü olarak pitozis temelde 4 sebebe bağlı olabilir. Bunlar, konjenital , aponevrotik, mekanik ve nörojenik olarak sınıflandırılabilir. Konjenital olan göz kapak düşüklüğü çocukluk döneminde vardır, zamanla genelde değişmez, şiddetine göre rahatsızlık yapar. Çok ileri olduğu durumlarda özellikle göz görme aksını kapatıyorsa erken tedavi yapılmalıdır. Tedavide geç kalınırsa göz tembelliğine sebep olmaktadır.
Aponevrotik nedenler olarak saydığımız diğer bir durum yetişkinlerde karşımıza çıkan ve ilerleme gösteren bir kapak düşüklüğüdür. Burada sebep göz kasının kendisinde bir sorun olmayıp, kasın olması gereken yerden ayrılması durumudur. Çocukluk döneminde yoktur. Genelde geçirilen bir hastalık, geçirilen bir ameliyat, göz kapaklarının sürekli travmaya maruziyeti, kontakt lens kullanımı gibi pekçok nedenle ortaya çıkabilmektedir" diye konuştu.
Bundan daha 15 yıl önce lazerli katarakt ameliyatlarından daha çok olarak yapılan dikişli katarakt ameliyatlarının göz kapak düşüklüğü için önemli bir sebep olduğunu günümüzde dikişli ameliyatların terkedilmesinin kapak düşüklüğü oranını önemli ölçüde azalttığını anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, "Gözlerin aşırı ovuşturularak kaşınması, göz kapağına aşırı travma uygulanması, kontakt lens kullanımı genç yaşlarda görülebilen aponevrotik pitozis sebeplerindendir." dedi.
(ERZ-AT-Y)

28.04.2017 10:44:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sakal bıyık eksikliği erkeklerde psikolojiyi bozuyor !
YEREL

SAKAL BIYIK EKSİKLİĞİ ERKEKLERDE PSİKOLOJİYİ BOZUYOR !
Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU'DA 3 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Palandöken Belediyesi yeni parkların startını verdi
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ YENİ PARKLARIN STARTINI VERDİ
Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Evi açıldı
YEREL

AHMET HAMDİ TANPINAR BİLGİ EVİ AÇILDI
Türkiye Yazarlar Birliği'nin 9.Şubeler Buluşması Erzurum'da yapılacak
YEREL

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ'NİN 9.ŞUBELER BULUŞMASI ERZURUM'DA YAPILACAK
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Eylem Planı Başlangıç Toplantısı yapıldı
YEREL

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI YAPILDI
Erzurum Kalesi restorasyon projesi hazırlandı
YEREL

ERZURUM KALESİ RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANDI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU

Tanpınar'ın ismi Bilgi Evi'nde yaşatılacak
YEREL

TANPINAR'IN İSMİ BİLGİ EVİ'NDE YAŞATILACAK
Eski Vali Yardımcısı Gül'ün FETÖ davası
YEREL

ESKİ VALİ YARDIMCISI GÜL'ÜN FETÖ DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Büyükşehir'in Eğitim Yatırımı Ahmet Hamdi Tanpınar bilgi evi açıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN EĞİTİM YATIRIMI AHMET HAMDİ TANPINAR BİLGİ EVİ AÇILDI
Erzurum'da Çocuk Koruma Kanunu il koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA ÇOCUK KORUMA KANUNU İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
GÜNCELLEME - Erzurum'da çatışma: 2 asker yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - ERZURUM'DA ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI
Tatbikat İlkokulu'ndan örnek etkinlik
YEREL

TATBİKAT İLKOKULU'NDAN ÖRNEK ETKİNLİK
Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Forum Erzurum'dan film gibi alışveriş
YEREL

FORUM ERZURUM'DAN FİLM GİBİ ALIŞVERİŞ
Erzurum'da çatışma: 2 asker yaralı
YEREL

ERZURUM'DA ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI
Erzurumlu işadamlarından Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

ERZURUMLU İŞADAMLARINDAN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Kaygı ile Korkuyu Karıştırmayın
YEREL

KAYGI İLE KORKUYU KARIŞTIRMAYIN
İleri yaşta olan yumurtalık kanserine dikkat !
YEREL

İLERİ YAŞTA OLAN YUMURTALIK KANSERİNE DİKKAT !
Panik atak problemine dikkat!
YEREL

PANİK ATAK PROBLEMİNE DİKKAT!
Psikolojik sorunlar burun estetiğine itiyor!
YEREL

PSİKOLOJİK SORUNLAR BURUN ESTETİĞİNE İTİYOR!
EN ÇOK OKUNANLAR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Teröristten yerel partner olmaz
GÜNDEM

"AKPM'YE YAPILAN ÖDEME MİNİMUMA İNDİRİLECEK"

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...
  • 4 Metrobüs sapığının yaptıkları cezasız kalmadı!