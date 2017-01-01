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Gözlerinizi sık sık kaşıyorsanız dikkat



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ERZURUM (İHA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, gözlerinizi sık sık kaşıyorsanız dikkatli olmanız konusunda uyardı.

Göz kapak düşüklüğü nedenine göre ilerleme gösterdiğini anlatan Op.Dr.Şeyda Atabay, "Göz kapak düşüklüğü denilince akla gelen genelde yaş ile veya genetik nedenlerle cilt ve yüzeyel kaslarda gevşemedir. Bu durum yaşla ve yerçekimi etkisiyle yıllar içerisinde ilerleme gösterir. Tedavi olunduğunda hastamız 10-15 yıl daha genç ve sağlıklı görünebilmektedir" dedi.

Göz kapağı düşüklükleri bazı durumlarda derin kas tabakası bozukluğunda meydana geldiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, "Buradaki sebep farklı olduğu için tedavi de farklı olmaktadır. Bu hastalık pitozis olarak adlandırılmaktadır.

Göz kapağı düşüklüğü olarak pitozis temelde 4 sebebe bağlı olabilir. Bunlar, konjenital , aponevrotik, mekanik ve nörojenik olarak sınıflandırılabilir. Konjenital olan göz kapak düşüklüğü çocukluk döneminde vardır, zamanla genelde değişmez, şiddetine göre rahatsızlık yapar. Çok ileri olduğu durumlarda özellikle göz görme aksını kapatıyorsa erken tedavi yapılmalıdır. Tedavide geç kalınırsa göz tembelliğine sebep olmaktadır.

Aponevrotik nedenler olarak saydığımız diğer bir durum yetişkinlerde karşımıza çıkan ve ilerleme gösteren bir kapak düşüklüğüdür. Burada sebep göz kasının kendisinde bir sorun olmayıp, kasın olması gereken yerden ayrılması durumudur. Çocukluk döneminde yoktur. Genelde geçirilen bir hastalık, geçirilen bir ameliyat, göz kapaklarının sürekli travmaya maruziyeti, kontakt lens kullanımı gibi pekçok nedenle ortaya çıkabilmektedir" diye konuştu.

Bundan daha 15 yıl önce lazerli katarakt ameliyatlarından daha çok olarak yapılan dikişli katarakt ameliyatlarının göz kapak düşüklüğü için önemli bir sebep olduğunu günümüzde dikişli ameliyatların terkedilmesinin kapak düşüklüğü oranını önemli ölçüde azalttığını anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, "Gözlerin aşırı ovuşturularak kaşınması, göz kapağına aşırı travma uygulanması, kontakt lens kullanımı genç yaşlarda görülebilen aponevrotik pitozis sebeplerindendir." dedi.

(ERZ-AT-Y)



28.04.2017 10:44:14 TSI

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