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KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya: "Bangladeş ile ticaretimizi çok kısa zaman içerisinde artırmalıyız"



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Bangladeş Büyükelçiliği işbirliğinde 'Bangladeş'te İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı' düzenlendi.

KAYSO Toplantı Salonu'ndaki toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Bangladeş heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ticaretin en kısa zamanda artırılması gerektiğini söyledi. Özkaya, "Değerli heyetimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi ki bu ziyaretin temel amacı Türkiye ile daha yakın ilişkiler ve Kayseri ile daha yakın iç ilişkiler nasıl kurulur manasında bir toplantıdır. Bangladeş bilindiği üzere 1970'li yıllarda bağımsızlığını kazanan ve bağımsızlığını devlet olarak ilk tanıyan ülkelerden biri de Türkiye'dir. İşin özüne bakacak olursak geçmişte iki ülke arasında çok daha sıkı manevi ilişkiler olduğunu gözlemliyoruz. Bizim istiklal mücadelemizin olduğu yıllarda Bangladeş halkının bize vermiş olduğu manevi destekler hiçbir zaman unutulmamış ve unutulmayacaktır. Bangladeş halkının bize verdiği önemin derecesi de halihazırda bazı şehirlerinde cadde isimleri ve havaalanının Türk ismi olduğu da bellidir. Türkiye ile Bangladeş ticaret hacmine baktığımız zaman yaklaşık 850 milyon dolarlık Türkiye'nin ithalatını, 250 milyon dolar civarında da ihracatının olduğunu görmekteyiz. Türkiye'nin ithalat ve ihracat rakamlarına baktığımız zaman Bangladeş ile olan ticaretimizin çok küçük olduğunu, bunun çok kısa zaman içerisinde karşılıklı diyalog ve işbirliği içerisinde artırmamız gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bangladeş Büyükelçisi Allama Sıddıki, Büyükelçilik Müsteşarı, İkinci Katibi, Ticaret Koordinatörü, İhracatı Geliştirme Bürosu (EPB) Müdürü, Yatırım Kalkınma Kurum (BIDA) Müdürü ve Bangladeşli iş adamları katıldı.

(TB-AÖ-Y)



28.04.2017 10:50:01 TSI

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