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ATSO'nun "Dijital Ekonomi Antalya" etkinliği büyük ilgi çekti

- "Bu çağ akıllı fabrika, akıllı otel, akıllı sera çağı"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Dijital Ekonomi Antalya" etkinliğinde "Çağ değişiyor, teknoloji değişiyor, iş yapma biçimleri farklılaşıyor. Artık bu değişimi yakalayamayan, eski çağın kültürü ile düşünmeye devam edenlerin hayatta kalamayacağı bir dönemdeyiz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "ATSO İnovasyon Yılı" kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde düzenlenen, gazeteci, teknoloji ve trend editörü Serdar Kuzuloğlu, İdeasoft A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara, Dijital Pazarlama Danışmanı İlyas Teker, Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç ve E-ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel'in konuşmacı olarak katıldığı "Dijital Ekonomi Antalya" etkinliği büyük ilgi çekti.

"Dijital Ekonomi Antalya" etkinliğinin açılışında ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2017 yılını "İnovasyon Yılı" ilan ettiklerini belirterek, "2017 yılında yapacağımız çalışmaları inovasyon teması odağında düzenleyeceğiz. Bu toplantı da o vizyon doğrultusunda gerçekleşen etkinliklerden birisidir. Bazılarımız, turizm sektörü sıkıntıdayken, ihracat sorunları sürerken, piyasada durgunluk varken, sektörlerimiz önlerini görmekte sorun yaşarken "inovasyon" da nereden çıktı diyebilir. Oysa inovasyon tam da bu sorunların çözümlerini içerisinde barındırıyor. Çağ değişiyor, teknoloji değişiyor, iş yapma biçimleri farklılaşıyor. Artık bu değişimi yakalayamayan, eski çağın kültürü ile düşünmeye devam edenlerin hayatta kalamayacağı bir dönemdeyiz. Akıllı, dijital, mobil ve inovatif olmak bu çağda varolmanın koşulları haline gelmiştir. Turizmde, ticarette, sanayide, hangi sektörde olursak olalım, dijital dünyaya adım atmak Antalya için de zorunluluk olmuştur. Antalya ve Türkiye için orta gelir tuzağından çıkışın bir yolu dijital ekonomi, diğer yolu yeşil ekonomidir" dedi.

1980'lerde sıradan bir sayfiye yeri olan Antalya'nın bugün Türkiye turizm ve tarımsal üretiminin başkenti konumuna geldiğini vurgulayan Başkan Davut Çetin, "Her iki sektörümüz de ülkelerin turizm ve tarım rakamları ile yarışmaktadır. Sanayi sektörümüz de çevresel duyarlılıkları en üst düzeyde gözeterek bu büyümeye ayak uydurmuştur. Geldiğimiz noktada, Antalya ekonomisinin 40 yıl içerisinde müthiş bir gelişme kaydettiğini gururla söyleyebiliriz; fakat artık yeni bir çağa giriyoruz, bu çağ akıllı fabrika, akıllı otel, akıllı sera çağı. Sanayi sektörü ise bugün çok farklı bir noktaya geldi. Sanayi4.0 ile birbirleri ile konuşan makinelerden, robotlardan oluşan insansız fabrikalar dönemi başlıyor. Artık dijital pazarlama çağında turisti kolundan çekip dükkana çekme, kapıdan konaklayacak turist çevirme dönemi sona ermiştir. Tesisler artık internet üzerinden online platformlarda satılıyor, tanıtımlarını sosyal medya ve farklı dijital platformlar üzerinden yapıyorlar. Eski usullerle ticareti sürdürmek artık mümkün değil. Çiftçiler seralarını cep telefonu ile kontrol etmeye başladılar. Ürünlerin ne zaman, ne kadar sulanacağına teknolojik sensörlerle donanmış seralar karar veriyorlar."



Geleneksel ticaret küçülüyor

Çetin şöyle devam etti:

"Geleneksel ticaret küçülüyor, e-ticaret büyümeye devam ediyor. Bir e-ticaret sitesi 1 günde Türkiye'nin 1 ayda yaptığı ihracattan daha fazla ciro yapabiliyor. Ülkeler ve insanlar, geleceğe ve inovasyona yatırım yapıyorlar. 100 yıldır otomobil üreten, dünyada üretim sistemlerinin değişmesine öncülük etmiş Ford'un piyasa değeri, sadece 13 yıl önce kurulan ve toplamda sadece 4 modeli olan Tesla'nın gerisinde kalabiliyor. Whatsapp adındaki 50-55 kişi tarafından yönetilen bir yazılım 3 yıl önce 19 milyar dolara satıldı. Yani Türkiye'nin en büyük beş firmasının piyasa değerlerini alt alta topladığımızda ancak bir Whatsapp ediyor. Katma değer üretmek için devasa tesis yatırımları yapmak gerekmiyor. İnsana, teknolojiye yatırım herşeyin önüne geçmiş durumda. Sosyal medya ise apayrı bir dünya. Elinde akıllı telefonu olan herkes artık bu dünyanın bir parçası. Herkesle birebir iletişime geçebildiğiniz bu platform müthiş fırsatlar barındırıyor. Kentler, kurumlar, şirketler hatta bireyler artık bu dünyada da etkin ve doğru şekilde var olmak zorunda."



Hala web sayfası olmayan işletmelerimiz var

Türkiye'nin bu değişimi kaçırmaması gerektiğini belirten Davut Çetin, "Artık ülke olarak hepimizin şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Dünya eskisinden çok daha hızlı değişiyor, dönüşüyor. Bu değişimi yakından izleyen insanlarımız, işletmelerimiz bizleri gururlandırıyor. Diğer taraftan hala web sayfası bile olmayan işletmelerimiz var. Türkiye'de işletmelerin yüzde 38'i sosyal medya kullanıyor, internet üzerinden online satış yapanların oranı yüzde 12. Bulut bilişim kullanma oranı en büyük şirketlerde bile yüzde 20, KOBİ'lerde yüzde 10 civarında. Web sayfası olan işletme sayısı yüzde 66. Çoğumuzun web sayfası da güncel değil. Bu yapıyla devam edemeyiz. Geçen gün meclis toplantımızda söyledim, booking.com gibi siteleri engelleyerek dijital çağdan kurtulamayız. Hep birlikte dünyayı yakından izlemek, inovasyon iklimini iyileştirmek, dijitalleşen dünyada yerimizi almak zorundayız. Bu çerçevede, Oda olarak, üyelerimize örnek olmak, yol göstermek amacıyla dijitalleşme yönünde önemli adımlar atıyoruz. e-ATSO çalışması ile iş süreçlerini dijital ortama geçiren Türkiye'de ilk odalardan birisi olduk. Bu yıl ise mobil-ATSO olmak yönünde çalışıyoruz. Antalya'da işyerlerini 'Antalya Bilgi Sistemi' adını verdiğimiz bir proje dahilinde daha önce dijital platformda kaydetmiş, sınıflamıştık. Fakat bu yeterli olmadı, bu platformu üyelerimizi teşvik edecek, ticarete katkı yapacak bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle, Oda olarak bu alanda yapabileceklerimiz konusunda önerilerinize açık olduğumuzu da ifade etmek isterim. Antalya olarak sektörel düzeyde, hatta kent düzeyinde ortak çözümler üzerinde çalışmalıyız. ATSO İnovasyon Yılı'nın Antalya'da bu konudaki gelişmeyi hızlandırmasını ümit ediyorum" dedi.



E-ticaret, mobil ticaret ve sosyal medya konuşuldu

Programın ilk oturumu E-ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel'in moderatörlüğünde gerçekleşti. İdeasoft A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara, "E-Ticaret", Dijital Pazarlama Danışmanı İlyas Teker "Mobil Ticaret" ve Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç "Sosyal Medya" konusunda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin ikinci oturumunda ise gazeteci, teknoloji ve trend editörü Serdar Kuzuloğlu 'Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket' konulu bir konuşma yaptı.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 10:52:08 TSI

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