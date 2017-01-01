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Duvarda yetişen incir ağacı meyve verdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, yol ihata duvarı üzerinde yetişen incir ağacı, görenleri şaşkına çeviriyor.

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Necati Ayyıldız, (77) taş duvar üzerindeki incir ağacını iki yıl önce gördüklerini ve mahalle sakinleri olarak koruma altına aldıklarını ifade etti. Ayyıldız, "Caminin yanındaki taş duvarda kendiliğinden yetişen ve toprakla hiçbir bağlantısı olmayan incir ağacının uzun yıllar yaşaması için elimden geleni yapıyorum. Bu yıl meyve veren duvardaki incir ağacına gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Boyu 2 metreye yakın olan incir ağacının, taş duvar içinde nasıl büyüdüğü merak konusu olurken, mahalle sakinleri ve Şeyh Bedrettin Camisine gelen vatandaşlar, incir ağacının 2-3 yıldır duvar üzerinde büyüdüğünü izlediklerini dile getidiler. (MEİ-EFE)



28.04.2017 10:57:15 TSI

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