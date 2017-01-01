28 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Karayolunun orta refüjü otlardan temizleniyor

28 Nisan 2017 Cuma, 10:48
Karayolunun orta refüjü otlardan temizleniyor
Karayolunun orta refüjü otlardan temizleniyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık-Simav karayolunda orta refüjde bulunan yabani otlar Emet Karayolları 148.Şube Şefliği Yol Bakım Ekipleri tarafından temizleniyor.
82. Yıl Mahallesi TOKİ konutları yanından geçen yeni yapımı tamamlanan Hisarcık- Simav karayolunun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde orta refüjde bulunan yabani otlar görüntü kirliliği oluşturmaması için Emet Karayolları 148.Şube Şefliğine bağlı Yol Bakım Ekipleri tarafından tırpan ve ot biçme makineleri ile biçilerek temizleniyor.(MA-EFE)

28.04.2017 10:57:32 TSI
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