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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Anka'nın uzman kadrosu büyüyor

28 Nisan 2017 Cuma, 10:54
Anka'nın uzman kadrosu büyüyor
Anka'nın uzman kadrosu büyüyor
- KBB, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Dalkılıç Anka hastanesinde hasta kabulüne başladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Gaziantep Anka Hastanesi bünyesinde göreve yeni başlattığı uzman hekim kadrosuyla sağlık alanında ki ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmeye devam ederken, hekim kadrosuna son olarak Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Dalkılıç katıldı.
Gaziantep'in Merveşehir semtinde hizmet veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi uzman hekim kadrosuna Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Dalkılıç'ı ile güçlendirdi. Op.Dr. Dalkılıç, hasta kabulüne başladı.
Dalkılıç kimdir?
Op.Dr. Çağrı Dalkılıç 1968'de İstanbul'da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Op.Dr. Dalkılıç, İstanbul Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1996 yılında ihtisasını tamamladı. Aynı hastanede öğretim üyeliği yapan Op.Dr. Çağrı Dalkılıç, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı, 2012 de Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Kurucu Başhekimi olarak, ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi ve Başhekimi olarak, 2014 yılına kadar da İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane yöneticisi olarak görev yaptı. İstinye Devlet Hastanesi Başhekimi olarak çalışan Op.Dr.Çağrı Dalkılıç, İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı (Strateji) olarak görev yaparken İstanbul Beykent Üniversitesi'nde "Sağlık Kurumları İşletmesi ve Yöneticiliği" Yüksek Lisansı yaparak Sağlık Kurumları Yönetim Uzmanı oldu. Ayrıca ISO 9001:2000 QS Denetçi ve Baş Denetçi Eğitimleri ve Sertifikasyon Programları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tıp Hukuku sertifikasyon eğitimleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Muhakkiklik sertifikasyon eğitimleri, İşyeri Hekimliği ve Mesleki olarak Uyku Bozuklukları ve Estetik Cerrahiler olmak üzere çok sayıda eğitim ve sertifika aldı.
(SD-Y)

28.04.2017 11:02:51 TSI
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