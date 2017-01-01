YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. EGAFED YİK Başkanı Efkan Ceylan'dan AB Konusunda Aklıselim Olma Çağrısı

EGAFED YİK Başkanı Efkan Ceylan'dan AB Konusunda Aklıselim Olma Çağrısı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Ege Akdeniz Genç İşadamları Federasyonu (EGAFED) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Efkan Ceylan Türkiye gündeminin sıcak konusu Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde gelinen noktayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin "Türkiye'yi denetim altına alma" yönündeki kararının kabul edilemez olduğunu bu kararın Avrupa ile ilişkileri ciddi sıkıntılara, belirsizliklere sevk edeceğini belirten Efkan Ceylan; yaşanan sorunların karşılıklı çıkar ve aklı selimle çözüme kavuşabileceğini söyledi.



EGAFED YİK Başkanı Efkan Ceylan; "Türkiye 60 yılı aşkın zamandır Avrupa ekonomisinin ve politikasının bir parçası olmak için samimi gayretler göstermiştir. Geçen onlarca yıllık zaman zarfında her hükümet ve her siyasi parti AB'ye üyeliği hedef olarak belirlemiştir. Bu hedef toplumumuz tarafından da kabul görmüştür. Gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi için kanunlarda, mevzuatta ve ekonomide gerekli adımlar atılmaya devam edilmiştir.AB ile yaşanan uzun tarihi sürecin bugün Türkiye'yi denetime tabi tutacak bir noktaya gelmesi herkes açısından düşündürücüdür ve manidardır. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır ve yaşanan olumsuz gelişmeler bu gerçeği değiştiremez" dedi.

AKPM'nin Türkiye'yi denetime almak için öne sürdüğü gerekçelerin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini belirten Efkan Ceylan; "Anlaşıldığı kadarıyla; AB ile ilişkilerimiz ancak denetimi gerektiren şartlar ortadan kalktığında yeniden başlayacaktır. O tarihe kadar müzakerelerin nasıl yürüyeceği, vize meselesinin ne olacağı, Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin sürecin nasıl işleyeceği belli değildir. Bu türden belirsizlikler, ülkemiz açısından hayati riskler taşımaktadır" dedi.



Yaşanan süreci işadamları ve ülke ekonomisi açısında da değerlediren EGAFED YİK Başkanı Efkan Ceylan; "Biz işadamları açısından meselenin bir de ekonomi boyutu bulunmaktadır. Türkiye'nin dış ticaretinde en büyük partnerlerimiz Avrupa ülkeleridir. Türkiye - AB ticaret hacmi 2016 yılına 146 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı boyunca yaptığımız ihracatımızın neredeyse yarısı AB ülkelerinedir. Sadece ihracatta değil doğrudan yatırım açısından da AB'nin Türk ekonomisinde önemli bir ağırlığı vardır. Resmi verilere göre Türkiye'deki yabancı şirketlerin yarıya yakını AB merkezlidir. Bu şirketler Türkiye'deki doğrudan yatırımların yüzde 65'ini gerçekleştirmektedir. Bu verilere bakıldığında, AB ile yaşadığımız krizin Türk ekonomisine ne yönde yansıyacağı konusunda bir fikir sahibi olunabilir. Bu anlamda şunu belirtmek isterim: AB olmadan Türk ekonomisi çökmez fakat ivme ve refah kayıpları yaşar. AB ile ilişkilerimiz yalnızca ticaret ve yatırım rakamlarıyla değil Türkiye ekonomisine yönelik güven ortamı açısından da değerlendirilmelidir" dedi.



EGAFED YİK Başkanı Efkan Ceylan açıklamasında; "Türkiye - AB ilişkileri uzun bir tarihsel süreçte gelişmiş kökleşmiştir. Türkiye Avrupa için önemlidir ve AB makamları da bunun farkındadır. Bugün yaşanan sorunlar karşılıklı çıkarlar ve aklı selimle çözüme kavuşacaktır, kavuşturulmalıdır" şeklinde konuştu.

(LT-MB-Y)



28.04.2017 11:07:45 TSI

NNNN

